MC reitera voto contra cárcel de hasta 8 años por comprar vapeadores

CDMX — Los diputados emecistas reiteraron que su voto será en contra de las reformas a la Ley General de Salud que imponen prisión de 1 a 8 años por posesión y consumo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de MC en San Lázaro, refrendó a nombre de sus legisladores su inconformidad con la ley reglamentaria del artículo 4º. de la Constitución en el que se prohíbe la venta de estos dispositivos que se utilizan como una alternativa para “reducir o evitar” el consumo de nicotina.

Ortega Pacheco reiteró que las reformas son desproporcionadas y prohibicionistas contra el consumo y posesión de vapeadores.

“Es una medida que no tiene precedentes internacionales. México sería el primer país en el mundo en criminalizar la compra y posesión de vapeadores”, expresó la legisladora por Yucatán.

La lideresa parlamentaria enfatizó que la criminalización generará un ‘mercado negro’, y aumentará riesgos sanitarios.

Expuso que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y experiencias globales, prohibir sólo genera mercados ilegales con productos de baja o nula calidad.

Ivonne Ortega fue secundada por la también emecista Irais Reyes de la Torre, quien enfatizó que algunas medidas sancionadoras resultan ser ineficaces.

“Desde Movimiento Ciudadano nos oponemos a las políticas prohibicionistas y sancionadoras que históricamente han demostrado ser ineficaces en el consumo de productos prohibidos, al tiempo que generan incentivos para los mercados negros. En vez de recurrir al prohibicionismo, sería preferible establecer regulación sobre la calidad de los productos, las limitaciones a su acceso por parte de menores de edad, así como generar recaudación a través del impuesto especial a productos de tabaco, para destinar dichos recursos a campañas informativas y acciones de salud pública”, dijo la diputada.