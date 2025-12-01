Singapur tendrá embajada en México por primera vez: abrirá en 2026 El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, confirmó la apertura de la primera embajada en México del país (Gobierno de México)

Este lunes 1 de diciembre, el Gobierno de México en conjunto con el Gobierno de Singapur anunciaron la apertura de la primera embajada en México de este país.

Los hechos sucedieron tras la visita de Estado del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre y que finalizará el 3 de diciembre con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur.

En esta reunión fue que el presidente Tharman anunció que Singapur establecerá una embajada residente en la Ciudad de México durante el 2026. Siendo la Embajada de Singapur la primera misión diplomática singapurense en un país hispanohablante. Mientras que México tiene una embajada residente en Singapur desde 1990.

Asimismo, ambos mandatarios ratificaron el compromiso de ambos países para con el multilateralismo, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y con un sistema comercial basado en reglas. Pues en esta visita también se dieron a conocer cuáles eran los nuevos acuerdos entre Singapur y México.

Acuerdos entre Singapur y México

En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, atestiguaron la firma de un documento que fortalecerá el marco jurídico de colaboración entre los dos países.

La firma fue de memorándums de entendimiento sobre la cooperación en la restauración de arrecifes de coral y cooperación internacional para el desarrollo entre ambos países.

El primero fue firmado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el ministro de Estado de Desarrollo Industrial, Comercio e Industria, Alvin Tan Sheng Hui. En este establecen el marco de colaboración científica y técnica para promover la restauración de arrecifes coralinos.

En el segundo, relacionado con la cooperación internacional para el desarrollo, define el marco de colaboración para impulsar programas conjuntos de cooperación internacional dirigidos a terceros países en desarrollo y fue firmado por el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y por el ministro en funciones de Cultura, Comunidad y Juventud y ministro de Estado Superior de Educación, David Neo Chin Wee.

A su vez, durante la reunión se mencionó que Singapur agilizaría los procesos de autorización para la exportación de carne de cerdo mexicana hacia el país asiático.

Finalmente, se mencionó que el mandatario de Singapur inaugurará el 3 de diciembre la exposición El galeón Acapulco-Manila SOMOS PACÍFICO El mundo que emergió del Trópico en El Colegio de San Ildefonso.