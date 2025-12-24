Los Chapitos se “resquebrajan”: Iván Archivaldo pierde piezas claves y familiares en una semana

Caen múltiples miembros de "Los Chapitos" Esta semana ha sido crucial para el debilitamiento de la facción del cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos".

En plena semana de Navidad, múltiples acontecimientos han sacudido a “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Iván Archivando Guzmán, uno de los hijos de ‘El Chapo’. Desde ejecuciones, hasta operativos de seguridad que han resultado en capturas de algunos de sus principales operadores, incluidos el suegro y el cuñado del propio Iván Archivaldo. Así han ocurrido los hechos en días recientes.

Ejecutan a Óscar Noé Medina, alias “El Panu”

El domingo 21 de diciembre de 2025, Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, fue asesinado por disparos de arma de fuego en el restaurante Luaú en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Autoridades y análisis de seguridad señalan a Medina como uno de los principales lugartenientes de Los Chapitos y jefe del aparato de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta 4 millones de dólares ofrecida por la DEA por su captura por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Captura de Mario Alfredo Lindoro “El 7” y Mario Lindoro “El Niño”

El martes 23 de diciembre, fuerzas federales realizaron operativos en Zapopan, Jalisco, que resultaron en la aprehensión de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”. Ambos están identificados como suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán y considerados operadores financieros clave del grupo, encargados de la administración de recursos ilícitos y lavado de dinero que sustentan las operaciones del cártel.

De forma simultánea, también fue detenido Carlos Gabriel Reynoso alias “El Pollo”, líder de la célula delictiva “Los Jordan”. “El Pollo” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles, Sinaloa, autoridades lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de Jesús Arturo Dávalos.

Asesinato de Alan Gabriel Núñez

En Culiacán, Sinaloa, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Alan Gabriel Núñez Herrera, un operador logístico de Los Chapitos, hallado atado y con impactos de bala. La DEA ofrecía una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que condujera a su detención, en relación con delitos graves como conspiración para la importación y tráfico de fentanilo.

¿Qué pasará con “Los Chapitos” tras todos estos golpes"?

La muerte de “El Panu”, junto con la captura de operadores financieros clave y el asesinato de un operador logístico buscado internacionalmente, representan más que incidentes aislados. La sucesión de eventos refleja una ofensiva tanto institucional como interna que ha erosionado la cohesión y capacidad operativa de Los Chapitos, tradicionalmente responsables de redes de seguridad, finanzas ilícitas y logística del narcotráfico transnacional.

Estos hechos ocurren en un contexto de reacomodos internos, presuntas traiciones y presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, y han puesto en evidencia vulnerabilidades dentro de la estructura criminal que podrían reconfigurar la dinámica de poder y operación del grupo en los próximos meses.

La combinación de homicidios selectivos y capturas de figuras de alto perfil asociado a Los Chapitos constituye un revés significativo para la organización, con impacto en su seguridad interna, capacidad de financiamiento y red logística, debilitando temporalmente su influencia en el cártel de Sinaloa