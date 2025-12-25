Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el registro de alumnos de primaria en 2026? Ya hay fecha de registro para la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria y se dividirá en dos fases (Presidencia)

Está próximo a finalizar el año 2025 y la SEP ya ha anunciado las fechas para que los alumnos de primaria se puedan registrar en la Beca Rita Cetina este 2026.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de fomentar el bienestar social de las familias que tengan hijas, hijos o menores a su cuidado inscritas o inscritos en una escuela de educación básica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este 2025 la beca benefició a más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes, mientras que se espera que para 2026 esta cifra se duplique.

La Beca Rita Cetina consiste en un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de nivel básico adicional que la conforme.

La beca puede tener una duración de 10 meses, correspondiente al ciclo escolar y hasta por 30 meses siempre que cumplas con los requisitos, como estar inscrito en una escuela pública de nivel básico.

Mientras que este 2025 la Beca Rita Cetina se concentró en registrar a los alumnos de secundaria, la SEP ya ha anunciado las fechas de registro para los alumnos de primaria, las cuales iniciarán en el 2026.

¿Cuándo será la fecha de registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que para este 2026 el registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria se dividirá en dos fases.

La primera etapa, que comenzará en enero de 2026, abarcará a los alumnos de primaria que se encuentren en 4to, 5to y 6to grado escolar.

Mientras que la segunda parte del registro se llevará a cabo hasta septiembre de 2026 y se podrán registrar los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de primaria.

A pesar de que ya se dieron a conocer los meses en que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina, aún no se han mencionado fechas exactas, por lo que se deberá continuar al pendiente para conocer las fechas de las asambleas informativas en cada escuela.

⚠️ Atención, madres y padres de familia: ¡El registro a la beca #RitaCetina para nivel primaria inicia en enero de 2026! 📆💳



La presidenta @Claudiashein cumple su compromiso con la educación: que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer. 📚✨ pic.twitter.com/rqcewJgDHK — SEP México (@SEP_mx) September 12, 2025

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Beca Rita Cetina?

Una vez que se hayan realizado las asambleas informativas en las escuelas públicas de cada interesado en la Beca Rita Cetina, se abrirá la plataforma para el registro de nuevos beneficiarios.

El registro lo podrá realizar la madre, padre o tutor del menor en la plataforma establecida para esta beca con el uso de la Llave MX. Ahí deberán ingresar los siguientes documentos: