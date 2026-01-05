La intervención nunca ha traído democracia: Sheinbaum llama a la cooperación y rechaza las invasiones militares

Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum reafirmó el rechazo de su Gobierno al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero y aseguró que la intervención “nunca ha traído democracia”

Días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y a unas horas de que tenga su primera audiencia con la justicia estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un nuevo posicionamiento forma en contra de la intervención estadounidense. Igualmente, respondió a las declaraciones de Trump, quien aseguró que el crimen organizado “domina” gran parte del país para señalar que nuestro país mantendrá su soberanía.

Sheinbaum muestra su rechazo a la intervención de Trump en Venezuela: “Nunca han traído democracia”

“La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades.

Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países.

La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera.

Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno." Señaló la presidenta de México durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Previamente, la mandataria nacional ya había publicado un posicionamiento por medio de sus redes sociales donde también había acusado a los Estados Unidos de violar el derecho internacional tras su invasión unilateral en Caracas, Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Sheinbaum responde por los dichos de Trump sobre el narcotráfico en México

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo dedicó una parte de su mensaje a a hablar sobre las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de México en contra de grupos delictivos luego de que Donald Trump advirtiera que “Habría que hacer algo con México” para referirse a una posible acción militar en contra.

“En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. En los últimos meses hemos establecido un Entendimiento con Estados Unidos basado en cuatro principios:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Responsabilidad compartida y diferenciada.

Respeto y confianza mutua.

Y cooperación, sin subordinación.

Para México, el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio (...) Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump: la Atención a las Causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas.

Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre independiente y soberano" concluyó Sheinbaum.