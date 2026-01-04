Así capturaron a Maduro: Lo engañaron, lo espiaron durante meses… y así reaccionó ante la Delta Force (Agencia EFE)

De acuerdo con el reportaje central, fuerzas estadounidenses siguieron durante meses los movimientos cotidianos de Nicolás Maduro, estudiando rutinas, traslados y espacios cercanos.

La operación se construyó con información precisa sobre horarios y ubicaciones, con el objetivo de sorprenderlo y cerrar cualquier vía de escape.

Operación “Absolute Resolve”: así fue el engaño para cercar a Maduro

De acuerdo con The Guardian, la operación se apoyó en información de inteligencia obtenida durante meses, incluyendo a un informante cercano al círculo de Nicolás Maduro y entrenamientos realizados en una “casa simulada”, diseñada para replicar el lugar donde se creía que se encontraba el mandatario.

El objetivo era anticipar sus movimientos, medir los tiempos de reacción de su seguridad y detectar posibles rutas de escape antes de la incursión del Delta Force.

Una madrugada de explosiones en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro

La acción extrajudicial premeditada culminó la madrugada del sábado con explosiones en el complejo militar más grande de Caracas.

Las imágenes difundidas muestran incendios de gran magnitud y estructuras dañadas, resultado de una operación atribuida a fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Daños colaterales y víctimas civiles tras la captura del presidente venezolano

El despliegue incluyó otros ataques en Venezuela, entre ellos uno contra un edificio de departamentos en Catia La Mar.

De acuerdo a The New York Times, en este ataque murió una mujer de 80 años, mientras equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros.

El operativo contó con la participación directa de la Delta Force, que habría actuado una vez confirmada la ubicación del mandatario.

La operación fue presentada como precisa, calculada y diseñada para ejecutarse con rapidez tras la decisión final.

Esto dijo Donald Trump tras los ataques en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó la operación como “brillante” y afirmó que empresas estadounidenses serían las encargadas de controlar el petróleo del territorio venezolano, con el argumento de “salvar la crisis energética del país”.

La acción, que rebasa la jurisdicción política e internacional, fue vista como un rotundo éxito por el gobierno norteamericano.

El operativo que culminó con la captura del presidente de Venezuela y de su esposa, acusados de narcotráfico, dejó entrever una demostración de poder político de Estados Unidos y su injerencia en América Latina.

De acuerdo con organismos internacionales, la acción implicó el traspaso de normas y leyes de no intervencionismo y de respeto a la soberanía de otros países, con el objetivo de ejecutar medidas que el gobierno estadounidense consideró necesarias en beneficio de su nación.

En el Congreso, legisladores demócratas expresaron su enojo por haber quedado al margen y anunciaron intentos por revisar los poderes de guerra del Ejecutivo.

Mientras tanto, en la capital venezolana se documentaron escenas de respaldo a Maduro. Una de las imágenes más difundidas muestra a simpatizantes abrazando muñecos que representan al líder y a su esposa, reflejo de la profunda polarización social tras el operativo.





Reacciones internacionales tras captura de Maduro

De acuerdo con información de la agencia EFE, gobiernos de América Latina y Europa reaccionaron con cautela ante los hechos, solicitando verificaciones independientes y llamando a evitar una escalada del conflicto.

Mientras que Organismos multilaterales pidieron respeto al derecho internacional y protección a la población civil.

EFE reportó que algunos aliados de Estados Unidos respaldaron el discurso de Washington, mientras que países como Rusia, China e Irán condenaron la operación, calificándola como una violación a la soberanía venezolana.