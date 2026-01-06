Segundo crédito del Infonavit 2026: requisitos para solicitarlo Si ya terminaste de pagar tu crédito Infonavit, puedes solicitar otro y aquí te decimos cuáles son los requisitos (Pixabay)

El Infonavit te ofrece la oportunidad de obtener un segundo crédito en caso de haber terminado de pagar el primero, para que puedas obtener un nuevo terreno, casa o realizar modificaciones a la que ya tienes.

El crédito subsecuente es una modalidad que te ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para quienes con anterioridad ya han solicitado un crédito y lo han terminado de pagar.

Con este segundo crédito Infonavit podrás utilizarlo para comprar otra casa, terreno, también para renovar, reparar, construir o bien para pagar tu crédito hipotecario con otro banco.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un segundo crédito Infonavit?

Si estás interesado en solicitar un segundo crédito de Infonavit este 2026, aquí te decimos cuáles son los requisitos con los que debes cumplir para pedir un crédito subsecuente.

Para poder pedir un segundo crédito del Infonavit, únicamente necesitas haber liquidado tu crédito anterior sin que hayas tenido ningún tipo de incumplimiento hacia el Infonavit.

Además, tampoco deberás haber recibido el apoyo de algún monto para cubrir tu deuda, es decir, ningún tipo de condonación, por alguno de los programas del Infonavit.

Cabe mencionar que estos son únicamente los requisitos que el Infonavit te solicitará para poder pedir un segundo crédito, ya que de acuerdo con la opción de financiamiento que elijas, serán otros requerimientos.

Entre las condiciones que te pueden pedir, según la modalidad de crédito que elijas, se encuentra el ser derechohabiente con relación laboral vigente, además de que el plazo del mismo, junto con la suma de tu edad, no deberá ser mayor a 70 años si eres hombre y 75 años si eres mujer.

Asimismo, para definir cuál es el crédito al que podrás ser acreedor, también se considerarán otros factores, entre los que se encuentran tus puntos Infonavit.

¿Cómo calcular mi crédito Infonavit?

Para conocer el monto crediticio al que puedes acceder, lo único que necesitas hacer es ingresar a Mi Cuenta Infonavit en la sección Tramitar mi crédito y ahí podrás realizar el cálculo de tu crédito Infonavit.

Entre las consideraciones que determinan el monto máximo de crédito que se te puede otorgar se encuentran: