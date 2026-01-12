La traición a Carlos Manzo: así lo “vendieron” sus personas de confianza; cronología del caso

Cronología Carlos Manzo Se han detenido a múltiples personas cercanas al exalcalde señaladas por participar en la muerte de Carlos Manzo

El asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue revelando detalles tras las investigaciones de las autoridades. A poco más de dos meses del ataque que le arrebató la vida, se dio a conocer recientemente que dos personas que trabajan con él fueron detenidas tras ser acusadas de filtrar información a grupos del crimen organizado para facilitar su ejecución. Así han ocurrido los hechos y todo lo que se sabe hasta el momento

Carlos Manzo fue asesinado en Uruapan

En una de las noticias que más conmocionó al país en el 2025, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado entre la noche del 1 de noviembre y la madrugada del 2 de noviembre en un evento público. El tirado fue abatido en el lugar y comenzaron las investigaciones para esclarecer el magnicidio del edil.

Días más tarde, se dio a conocer la identidad de la persona que disparó en contra del exalcalde. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven menor de edad con 17 años de edad originario del municipio de Paracho, Michoacán quien abatió a Manzo en el lugar.

Posteriormente, el 23 de noviembre las autoridades federales detuvieron a Jaziel Antonio ‘N’, alías “El Pelón”, hombre señalado como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (grupo sospechoso por planear el asesinato de Manzo). “El Pelón” es acusado de ser el “reclutador” de Víctor Manuel Ubaldo Vidales y de haberle ordenado que disparara en contra del exalcalde durante el evento nocturno donde acabaron con su vida

Escoltas también son sospechosos en el asesinato de Carlos Manzo

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, asesino de Carlos Manzo identificado por la Fiscalía de Michoacán fue ultimado en el lugar de los hechos a pesar de haber sido sometido, lo que puso en la mira a los escoltas de Carlos Manzo y quienes fueron vinculados a proceso el 27 de noviembre del 2025 con cargos de homicidio calificado. Jorge Armando “N”, alías “El Licenciado” fue señalado como el presunto responsable de coordinar la logística del ataque.

Detienen a dos hombres de la oficina de Manzo por filtrar información al Crimen Organizado

Ahora, el pasado fin de semana, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas dos personas más implicados en el caso. Se trata de Samuel “N” y Josué “N” señalados por haber facilitado información al grupo delictivo que planeó el atentado en contra de Carlos Manzo.

Informamos avances relevantes en la investigación por el lamentable homicidio de Carlos Manzo.

Como resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en Uruapan… pic.twitter.com/x2ObSYj24V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 12, 2026

Samuel “N” operaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan. Según las investigaciones, compartió información clave sobre itinerarios y movimientos de Manzo a Jorge Armando “N” en grupos de WhatsApp para facilitar la ejecución de Manzo.