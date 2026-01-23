Agentes de carga ven con optimismo las negociaciones en torno a la revisión del T-MEC

AMACARGA Eva María Muñoz

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) emitió un comunicado en el que transmite su optimismo respecto a lo comunicado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard sobre la continuación de las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos.

La presidenta de la asociación, Eva María Muñoz, señaló que si en 2025, pese a las presiones de la administración Trump, México se mantuvo como el primer socio comercial de Estados Unidos, es por la importante relación viva para la región.

En ese sentido destacó que el año pasado no se percibió un freno importante en el movimiento logístico del país hacia Estados Unidos, con excepción de algunas situaciones específicas en el sector agropecuario, como fue la suspensión de exportaciones de ganado a territorio norteamericano por los casos detectados del gusano barrenador y tensiones sanitarias y comerciales con el jitomate.

Situación similar ocurrió en el caso de la industria automotriz que registró una caída en las exportaciones a mediados de 2025 por la imposición de aranceles, así como disminución de ventas hacia territorio estadounidense al cierre del año, específicamente en algunas marcas europeas establecidas en nuestro país, y pese a ello, “se mantuvo el dinamismo”.

Sin embargo, la representante de más de 450 empresas que operan como agentes de carga y llevan a cabo el movimiento logístico de importaciones y exportaciones vía marítima, aérea y a través de camiones de carga y ferrocarriles, confió en que la relación se mantendrá y fortalecerá.