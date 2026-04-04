Tráfico de armas y defensa de mexicanos en EU, desafíos que enfrentaría Roberto Velasco

Roberto Velasco Álvarez

Roberto Velasco Álvarez, designado el pasado 2 de abril por la Presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció por motivos de salud, de ser ratificado en el cargo por el Senado, enfrentará varios desafíos vigentes como los litigios por tráfico de armas procedentes de Estados Unidos, el tratado aguas de 1944 con EU, las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de agentes migratorios del vecino país, envío de ayuda humanitaria a Cuba y mediación para frenar la guerra en Oriente Medio.

La decisión de la Jefa del Ejecutivo Federal no tuvo titubeo alguno y la carta que tenía para cubrir el relevo en la secretaría de Relaciones Exteriores fue acertada y decisiva.

Roberto Velasco no es ningún improvisado en la dependencia, ya que ha encabezado negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en temas deseguridad, migración, economía (el T-MEC), frontera y gestión de aguas compartidas, entre otros temas de prioridad nacional, por lo que fue designado en junio de ese año como titular de la Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE.

HOMBRE DE CONFIANZA

Velasco, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, ha tenido un avance vertiginoso dentro de la función pública nacional, ya que al ser brazo derecho del secretario de Exteriores, en octubre de 2025 fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como subsecretario para América del Norte, un puesto estratégico desde en el que las relaciones trilaterales con EU y Canadá son claves al estar bajo la lupa asuntos vitales para los tres países.

Además, el Gobierno Federal a través de la SRE mantiene vigentes temas como litigios contra fabricantes de armas en el vecino país, el tratado de aguas de 1944 y recientemente la exigencia de investigaciones por muertes de 14 connacionales bajo custodia de personal de migración estadounidense.

El reto que tendrá Roberto Velasco, de ser ratificado por la Cámara Alta, no será tarea fácil, por lo que tendrá que contar con el apoyo de gente de su confianza para sacar adelante los compromisos sobre los que se han centrado reclamos de Donald Trump, como son migración, aranceles y seguridad en la frontera común.

ANTECEDENTE

La llegada de Roberto Velasco a la SRE vino a dar un aire fresco al segundo piso de la 4T, y es que desde antes de que Morena tomara forma, este abogado egresado de la Ibero, se sumaría al equipo del entonces canciller Marcelo Ebrard, con quien ya había trabajado cuando éste fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Su arribo a la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a la par del triunfo de la 4T en 2018, cuando el entonces canciller Marcelo Ebrard lo reclutó como Director de Comunicación Social de la SRE, pues ya había trabajado con él durante su administración en la Ciudad de México.

Para el 2019 ya con Ebrard como canciller en la administración pasada, Roberto Velasco ya figuraba como un funcionario importante en este equipo de Relaciones Exteriores al ser el vocero de la dependencia, por lo que fue en este momento cuando tuvo uno de sus primeros acercamientos con funcionarios de Estados Unidos, al participar en sus primeras negociaciones contra amagos de aranceles en la primera administración de Trump.

NEGOCIADOR

Su profesionalismo y carácter para involucrarse en las negociaciones trilaterales con EU y Canadá, le llevaron a escalar posiciones dentro de la dependencia, al pasar de la Dirección de la Unidad para América del Norte, a la subsecretaría de este departamento, puesto que que ha ocupado durante las administraciones de Ebrard, Alicia Bárcena y Juan Ramón de la Fuente en la cancillería.

Desde entonces, el maestro en Políticas Públicas por Universidad de Chicago se ha convertido en pilar fundamental de la dependencia, al ser uno de los hombres claves al ser el principal enlace y asesor permanente de la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus conversaciones telefónicas con Trump, y en las negociaciones en temas vitales y de prioritario interés nacional.

Roberto Velasco también cuenta en sus historial, sus relaciones con Rahm Emmanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama, cuando éste gobernó Chicago.

También ha recibido reconocimientos por ser uno de los pocos funcionarios de más alto rango en pertenecer abiertamente a la comunidad LGBT+.