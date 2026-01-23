Infonavit te presta hasta 160 mil pesos con un crédito no hipotecario: requisitos y quién lo puede pedir (Camva)

Infonavit ofrece la oportunidad de cambiar pisos, renovar muebles de cocina, remodelar el baño o pintar e impermeabilizar tu vivienda mediante un crédito no hipotecario, diseñado para mejorar o ampliar tu casa sin afectar su estructura.

Con este financiamiento, los trabajadores pueden acceder a un monto de hasta 160 mil pesos. Conoce los requisitos para solicitarlo y quiénes pueden acceder a este apoyo que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

¿Qué es el crédito Mejoravit para remodelar tu vivienda?

El crédito Mejoravit es un programa del Infonavit para mejorar, reparar o ampliar tu casa, con montos que van de 10,318.37 a 163,030.21 pesos, sin rebasar el 90% de tu Subcuenta de Vivienda.

Para créditos de hasta 41,273.47 pesos se aplica una tasa fija anual del 10% y un plazo de pago de 1 a 5 años. Cuando el monto es mayor, la tasa sube al 11% anual y el plazo puede extenderse hasta 10 años.

Requisitos para adquirir el crédito no hipotecario de 160 mil pesos

El solicitante debe ser derechohabiente activo, contar con Afore y biometría actualizada, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no tener un financiamiento vigente con el Infonavit.

La vivienda debe ser habitada por el solicitante y puede estar a su nombre o al de un familiar directo, como cónyuge, padres, abuelos o hijos, siempre que se acredite la relación correspondiente.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito de Infonavit para remodelación de vivienda?

El financiamiento está dirigido a trabajadores con relación laboral vigente y aportaciones activas. El objetivo es facilitar mejoras, reparaciones o ampliaciones, siempre que se cumplan los requisitos básicos del Instituto.

Además, el solicitante debe contar con información actualizada en su Afore y autorizar la revisión de su historial crediticio, como parte del proceso de validación.

Documentos necesarios para solicitar el crédito Mejoravit

Para el trámite se requiere identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP impresa, RFC, estado de cuenta bancario con CLABE no mayor a dos meses y la solicitud de inscripción debidamente firmada.

También se solicita comprobante de domicilio reciente, una carta bajo protesta donde se especifiquen las mejoras a realizar y el formato de presupuesto inicial.

En caso de no ser propietario, se debe acreditar parentesco o posesión del inmueble.