IMSS convoca a participar en mundialitos incluyentes y fomentar hábitos de vida saludables

IMSS invita a participar en los mundialitos Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, invitó a la población en general a participar en los mundialitos que organiza el instituto en tres diferentes categorías

La fiebre futbolística quiere llegar a todos los rincones del país, a todas las personas de diferentes edades, y que perdure esta práctica deportiva más allá del Mundial de Futbol 2026.

En entrevista con Crónica, Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resaltó que ante la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fomentar la práctica del futbol más allá de la justa deportiva, el instituto, encabezado por Zoé Robledo Aburto, se prepara “para llevar este deporte a todos los rincones de la República mexicana”.

Para ello, enfatizó Camacho Morales, el IMSS cuenta con 26 Centros de Seguridad Social en todo el país, para fomentar la práctica de este deporte, en las personas sean o no derechohabientes.

Sostuvo que ante el anuncio de la presidenta Sheinbaum Pardo, los equipos ya pueden comenzar a inscribirse en la página del instituto: www.imss.gob.mx, en donde encontrarán los banners con cada uno de los torneos, el registro de participación, un directorio de los centros de seguridad social, consultar las bases y las convocatorias.

Enfatizó que en esta gran convocatoria, se contemplan a mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y jóvenes y adultos con síndrome de down, con el objetivo de ser totalmente incluyentes.

Así, los equipos interesados, podrán acudir a las instalaciones del IMSS con presencia en los 32 estados de la República y registrarse para los mundialitos, dividido en tres torneos: mujeres, adultos mayores y personas de la tercera edad.

Mundialito del IMSS, fut para mujeres Como parte de los mundialitos que organiza el IMSS, las mujeres también podrán tener la oportunidad de demostrar sus mejores jugadas

Recordó que en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, se realizará un torneo de fútbol de salón femenil “Futsal”, y en este caso, las eliminatorias estatales serán del 27 al 15 de marzo, y las semifinales y la gran final, será el fin de semana 28 y 29 de marzo en la Ciudad de México.

La categoría de Futbol sin correr, la primera vez que se va a realizar en el país, es una modalidad enfocada para adultos de 50 a 59 años, y de 60 a 69 cuya característica es no correr y no “barrerse”, en el que las eliminatorias y la final se realizará del 27 al 29 de abril en el Centro Vacacional Oaxtepec.

“Es una modalidad que se practica mucho en países como España e Inglaterra, y nos estamos capacitando con los mejores para que nos platiquen cómo se lleva a cabo este deporte y lo queremos dejar en el IMSS como una práctica para el adulto mayor”.

Otra categoría importante, es el Futbol IMSS-T21, enfocado a niños, jóvenes y adultos que viven con síndrome de down.

“Ya hemos tenido una muy grata experiencia en el Centro Deportivo Independencia en donde hay equipos de esta categoría y son torneos muy interesantes en donde los niños se divierten mucho y hay una intensas participación de las familias y eso es lo que queremos seguir fomentando en el instituto, que todos participen y se diviertan”.

Pasión por el fut, sin límite de edad Para los amantes del futbol, sin importar su edad, podrán participar en el mundialito del IMSS, si tienes entre 50 a 59 años, o de 60 a 69

El titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Seguro Social compartió además, que el instituto otorgará medallas y trofeos a los equipos ganadores, además se les proporcionarán los uniformes, el arbitraje, atención médica en caso de ser necesario en todos los centros de seguridad social

“Y cuando vengan a la Ciudad de México se les ayudará con la transportación a los equipos finalistas y también tendrán pláticas motivacionales con estrellas del fútbol mexicano de la talla de Manuel Negrete, quien ya nos confirmó una plática para los equipos ganadores”.

Compartió además, que el IMSS será sede del torneo “Street Child United” torneo para niños y jóvenes en situación de calle, entre 14 y 17 años, con representantes de 20 países del mundo.

Mundialito del IMSS, inclusivo Para los amantes del futbol, que viven con síndrome de down, el IMSS, inclusivo pensa en ellos, con una categoría para disfrutar y vivir la pasión del fut

Este torneo realizó en cuatro copas del mundo en: Sudáfrica, Brasil,Rusia y Qatar y ahora en México, en el Centro Vacacional de Oaxtepec, del 5 al 14 de mayo.

Lo relevante de este torneo, explicó, es que fomenta el juego limpio, en la que no hay tarjetas rojas ni amarillas, sino tarjetas verdes, por ejemplo, si hay una falta que el árbitro no vio y el jugador lo reconoce, se le saca una tarjeta verde para motivar al jugador”, práctica que impulsa el juego limpio, de honestidad.

Ponemos a la disposición de la población en general las instalaciones del IMSS, en apego a las instrucciones del director general (Zoé Robledo), quien fue enfático cuando dijo: `yo no quiero un torneo que sea solo durante la época mundial, sino que trascienda y que se quede´ y estamos muy contentos de tener estas tres nuevas modalidades del deporte en el IMSS, aseveró.