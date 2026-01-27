¿Quiénes eran las personas asesinadas en Salamanca y quiénes los atacaron?: Dan nuevos detalles de la masacre en Guanajuato

Masacre en Guanajuato Las primeras investigaciones apuntan a una disputa de grupos del crimen organizado en la zona.

Tras la masacre de 11 personas en Salamanca Guanajuato, las autoridades han comenzado a dar nueva información sobre las personas ejecutadas, así como de los posibles autores materiales de las ejecuciones. Cinco de las víctimas, que se encontraban en un campo de futbol al momento del tiroteo, están presuntamente relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, razón por las que fueron atacados, mientras que un par más fueron identificadas como miembros de una agrupación militar.

¿Quiénes eran las personas asesinadas en Salamanca?: identifican a presuntos miembros del CJNG

De acuerdo con reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cinco de las víctimas están relacionadas a una empresa de seguridad ligada al CJNG, por lo que estos serían miembros del grupo criminal y que había recibido amenazas recientes.

Esta línea de investigación se basa en indicios recabados en el lugar y en el contexto de violencia en la región, aunque las autoridades no han confirmado identidades de las víctimas ni detalles sobre los presuntos responsables

Alejandro Moreno “El Charly” era integrante de un grupo norteño

Por otra parte, otra de las personas asesinadas durante el ataque fue Alejandro Moreno, quien era baterista de la banda Rencuentro Norteño y se encontraba en el lugar cuando comenzaron los disparos, aunque se desconoce si tenía o no relación con otras víctimas o heridos.

La noche anterior a la tragedia, “El Charlie” se había presentado con su grupo en Guanajuato tocando la batería.

¿Quién ejecutó la masacre de 11 personas en Salamanca, Guanajuato?

Las autoridades han señalado a un primer sospechoso identificado como Moisés Soto Bermúdez, ligado a “Los Marros”, célula de el Cártel de Santa Rosa de Lima. Este grupo criminal tiene actualmente una disputa territorial con el CJNG por las actividades criminales de extorsión en Guanajuato

De acuerdo con los reportes, el Cártel de Santa Rosa de Lima colocó mantas en forma de amenaza en los días previos a la tragedia, por lo que las primeras investigaciones apuntan a este conflicto entre grupos del crimen organizado.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, y las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en Salamanca y municipios aledaños para prevenir nuevos incidentes.