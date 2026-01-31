Abren registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: 36 mil espacios disponibles y fecha clave (Programas del Bienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abrirá su primer periodo de postulaciones en 2026, ofreciendo más de 36 mil espacios de trabajo en todo el país.

El programa otorga una beca de 9 mil 558 pesos mensuales, equivalente a un mes de salario mínimo, seguro médico del IMSS y, además, los aprendices podrán capacitarse durante un año completo en los centros de trabajo inscritos en la plataforma, cuyo periodo de vinculación dará inicio en febrero.





JCF 2026: ¿Cuándo podrás postularte al programa?

De acuerdo con información oficial, el primer periodo de postulaciones de este 2026 en Jóvenes Construyendo el Futuro estará abierto para los aspirantes a partir del 1 de febrero.

Esto significa que, desde ese día, los aspirantes podrán acceder a la plataforma oficial del Programa del Bienestar, donde los aprendices deben haberse registrado previamente para poder vincularse a los centros de trabajo disponibles.

Una vez abierto el periodo de postulación, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no se encuentren estudiando ni trabajando al momento de realizar el registro, podrán contactar con el centro de trabajo e iniciar el proceso de vinculación.

Además, en caso de no ser aceptado en la vacante ofrecida en la plataforma, el sistema libera tu perfil para postularte a otro centro de trabajo.





JCF abre 36 mil espacios en su primer periodo de vinculación de 2026

Una excelente noticia para las y los jóvenes mexicanos interesados en formar parte de JCF, pues en este primer periodo de vinculación el programa abrió más de 36 mil espacios en los diferentes centros de capacitación que ofrece su plataforma.

Con una inversión de más de 25 mil millones de pesos para este año, la meta del programa será atender a más de 500 mil jóvenes, impulsando el acceso al empleo formal y la capacitación laboral.





JCF: cómo se llevará a cabo el primer proceso de vinculación en 2026

La intención de JCF es facilitar el acceso y traslado, por lo que en el registro aparecerán las empresas y negocios registrados que, por cercanía, se adapten mejor a tu localización, pero podrás modificar el alcance y acceder a centros de trabajo incluso fuera de tu localización.

Además, encontrarás la descripción detallada de cada vacante, como horas de trabajo diarias y días laborales, que de acuerdo con las instancias obligatorias del programa no deben rebasar los cinco días semanales.

Para poder postularte a una de las 36 mil vacantes, debes estar previamente registrado y haber creado una cuenta. Después de elegir tu centro de trabajo y la vacante de tu interés, deberás esperar respuesta en un máximo de cuatro días naturales para continuar el proceso de vinculación y comenzar a recibir el apoyo mensual de 9 mil 558 pesos durante un año.