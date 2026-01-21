Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha para inscribirse y requisitos (Jóvenes Construyendo el Futuro)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 iniciará un nuevo periodo de registro en febrero, dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen. La primera convocatoria estará disponible hasta que se agoten las vacantes, y los aprendices podrán postularse a centros de trabajo y empresas registradas en la plataforma.

Este año, los beneficiarios recibirán 9,582 pesos mensuales, seguro médico del IMSS con cobertura en enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo, además de una capacitación laboral de 12 meses en centros de trabajo autorizados.





Requisitos para inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Para participar, los aspirantes deben:

Tener entre 18 y 29 años de edad.

de edad. No estar inscritos en ninguna institución educativa.

No encontrarse laborando al momento del registro.

Aceptar la carta compromiso del programa.





Guía paso a paso para registrarte en la plataforma de JCF 2026

A continuación, te mostramos cómo registrarte en la plataforma del programa y vincularte a un centro de trabajo para iniciar tu capacitación y recibir más de 9 mil pesos mensuales:

Crea tu cuenta en la página oficial del programa. Puedes acceder buscándolo en Google como JCF “Ingresa a la Plataforma” y seleccionando la página del gobierno de México. En la página oficial, selecciona “Registro de aprendiz”. Llena tus datos generales y completa la información personal. Ingresa tu domicilio directamente en el mapa interactivo. Sube tu fotografía, con el rostro descubierto y bien iluminado. Descarga la carta compromiso y finaliza tu registro.

Una vez creada la cuenta, deberás estar atento a los periodos de vinculación, que se habilitan periódicamente y se cierran cuando las vacantes disponibles se llenan.

En febrero se abrirá el primer periodo de vinculación del año, por lo que se recomienda iniciar la creación de tu cuenta y explorar los centros de trabajo que mejor se adapten a tus necesidades.





¿Cómo registrarte en el periodo de vinculación de febrero de JCF 2026?

El periodo de vinculación será una oportunidad para formar parte del programa. Para registrarte en un centro de trabajo:

Ingresa con tu usuario y contraseña a la plataforma oficial.

Busca los centros de trabajo disponibles.

Considera aspectos como ubicación y distancia al lugar de residencia, una ventaja del programa para reducir costos de transporte y traslados largos.

El plan de capacitación tiene una duración diaria de entre 5 y 8 horas, cinco días a la semana. Esta información se especificará en la oferta de trabajo del centro. Al decidir el centro de trabajo al cual quieres vincularte, elige la vacante que más te convenza y postúlate.

Finalmente, deberás esperar ser contactado por el responsable de la empresa o negocio, o bien ponerte en contacto mediante los números registrados en el perfil del centro, para continuar con el proceso.