Cómo registrar tu negocio en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: guía completa paso a paso

Este 2026, con la apertura del primer periodo de vinculación el 1 de febrero, muchos negocios y emprendedores tienen una oportunidad para inscribir su centro de trabajo y capacitar a aprendices, mientras contribuyen al desarrollo profesional de los jóvenes.
A continuación, te explicamos con detalle cómo funciona el registro de negocios, qué requisitos necesitas, beneficios, responsabilidades y recomendaciones clave para aprovechar al máximo esta convocatoria.
¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que vincula jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales y negocios de todos los tamaños, con el objetivo de brindarles capacitación práctica en un entorno real de trabajo.
A los beneficiarios, llamados aprendices, se les asigna un centro de trabajo donde adquieren experiencia profesional durante hasta 12 meses; durante ese tiempo reciben una beca gubernamental mensual superior a 9 mil pesos y seguro médico del IMSS sin que el negocio tenga la obligación de pagar un salario adicional.
Requisitos para registrar tu negocio
Si eres dueño de un negocio, empresa, taller o institución y quieres recibir aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, estos son los pasos y documentos esenciales que debes preparar:
Paso a paso del registro
- Acceso a la plataforma: El registro se realiza a partir del 1 de febrero en el portal oficial de JCF habilitado por la STPS.
- Pre-registro: Crea un usuario y contraseña para tu negocio, aportando tus datos básicos.
- Carga de documentos: Escanea y sube los documentos solicitados, entre ellos:
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte) del representante y tutores.
- CURP de quienes capacitarán a los jóvenes.
- Comprobante de domicilio del negocio.
- Fotografías del establecimiento con áreas de trabajo.
En caso de empresa constituida, Acta Constitutiva y Constancia de Situación Fiscal.
Geolocalización: Marca la ubicación exacta de tu negocio en el mapa interactivo para facilitar la verificación física por parte de las autoridades.
Plan de actividades: Elabora un documento donde expliques qué aprenderán los jóvenes, sus tareas diarias y horarios (de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes).
¿Cuáles son tus beneficios y responsabilidades como empleador?
Beneficios para el negocio
- No tienes que pagar sueldo a los aprendices.
- El Gobierno de México otorga directamente la beca mensual de 9 mil 582.47 pesos ajustada al salario mínimo vigente en 2026.
- Los jóvenes capacitados adquieren habilidades que pueden hacer crecer tu operación productiva con ideas frescas.
Responsabilidades como centro de trabajo
- Capacitar y supervisar el desempeño del aprendiz.
- Evaluar mensualmente su aprendizaje en la plataforma oficial.
- Mantener actualizados planes de actividad y datos de contacto