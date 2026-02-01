Cómo registrar tu negocio en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: guía completa paso a paso

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿de cuánto será el pago tras el alza al salario mínimo? Con el aumento del salario mínimo, aumenta el pago para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce cuánto se les depositará para 2026 (Pexels y Gobierno de México)

Este 2026, con la apertura del primer periodo de vinculación el 1 de febrero, muchos negocios y emprendedores tienen una oportunidad para inscribir su centro de trabajo y capacitar a aprendices, mientras contribuyen al desarrollo profesional de los jóvenes.

A continuación, te explicamos con detalle cómo funciona el registro de negocios, qué requisitos necesitas, beneficios, responsabilidades y recomendaciones clave para aprovechar al máximo esta convocatoria.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que vincula jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales y negocios de todos los tamaños, con el objetivo de brindarles capacitación práctica en un entorno real de trabajo.

A los beneficiarios, llamados aprendices, se les asigna un centro de trabajo donde adquieren experiencia profesional durante hasta 12 meses; durante ese tiempo reciben una beca gubernamental mensual superior a 9 mil pesos y seguro médico del IMSS sin que el negocio tenga la obligación de pagar un salario adicional.

Requisitos para registrar tu negocio

Si eres dueño de un negocio, empresa, taller o institución y quieres recibir aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, estos son los pasos y documentos esenciales que debes preparar:

Paso a paso del registro

Acceso a la plataforma: El registro se realiza a partir del 1 de febrero en el portal oficial de JCF habilitado por la STPS. Pre-registro: Crea un usuario y contraseña para tu negocio, aportando tus datos básicos. Carga de documentos: Escanea y sube los documentos solicitados, entre ellos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte) del representante y tutores.

CURP de quienes capacitarán a los jóvenes.

Comprobante de domicilio del negocio.

Fotografías del establecimiento con áreas de trabajo.

En caso de empresa constituida, Acta Constitutiva y Constancia de Situación Fiscal.

Geolocalización: Marca la ubicación exacta de tu negocio en el mapa interactivo para facilitar la verificación física por parte de las autoridades.

Plan de actividades: Elabora un documento donde expliques qué aprenderán los jóvenes, sus tareas diarias y horarios (de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes).

¿Cuáles son tus beneficios y responsabilidades como empleador?

Beneficios para el negocio

No tienes que pagar sueldo a los aprendices.

El Gobierno de México otorga directamente la beca mensual de 9 mil 582.47 pesos ajustada al salario mínimo vigente en 2026.

ajustada al salario mínimo vigente en 2026. Los jóvenes capacitados adquieren habilidades que pueden hacer crecer tu operación productiva con ideas frescas.

Responsabilidades como centro de trabajo