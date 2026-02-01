Nacional

Aprende cómo registrar tu negocio en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, conoce los requisitos, documentos, beneficios para tu empresa y cómo capacitar aprendices paso a paso en este programa del Gobierno de México

Cómo registrar tu negocio en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: guía completa paso a paso

Por Fernando Huacuz
Jóvenes Construyendo el Futuro pago 2026
Con el aumento del salario mínimo, aumenta el pago para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce cuánto se les depositará para 2026

Este 2026, con la apertura del primer periodo de vinculación el 1 de febrero, muchos negocios y emprendedores tienen una oportunidad para inscribir su centro de trabajo y capacitar a aprendices, mientras contribuyen al desarrollo profesional de los jóvenes.

A continuación, te explicamos con detalle cómo funciona el registro de negocios, qué requisitos necesitas, beneficios, responsabilidades y recomendaciones clave para aprovechar al máximo esta convocatoria.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que vincula jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales y negocios de todos los tamaños, con el objetivo de brindarles capacitación práctica en un entorno real de trabajo.

A los beneficiarios, llamados aprendices, se les asigna un centro de trabajo donde adquieren experiencia profesional durante hasta 12 meses; durante ese tiempo reciben una beca gubernamental mensual superior a 9 mil pesos y seguro médico del IMSS sin que el negocio tenga la obligación de pagar un salario adicional.

Requisitos para registrar tu negocio

Si eres dueño de un negocio, empresa, taller o institución y quieres recibir aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, estos son los pasos y documentos esenciales que debes preparar:

Paso a paso del registro

  1. Acceso a la plataforma: El registro se realiza a partir del 1 de febrero en el portal oficial de JCF habilitado por la STPS.
  2. Pre-registro: Crea un usuario y contraseña para tu negocio, aportando tus datos básicos.
  3. Carga de documentos: Escanea y sube los documentos solicitados, entre ellos:
  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte) del representante y tutores.
  • CURP de quienes capacitarán a los jóvenes.
  • Comprobante de domicilio del negocio.
  • Fotografías del establecimiento con áreas de trabajo.

En caso de empresa constituida, Acta Constitutiva y Constancia de Situación Fiscal.

Geolocalización: Marca la ubicación exacta de tu negocio en el mapa interactivo para facilitar la verificación física por parte de las autoridades.

Plan de actividades: Elabora un documento donde expliques qué aprenderán los jóvenes, sus tareas diarias y horarios (de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes).

¿Cuáles son tus beneficios y responsabilidades como empleador?

Beneficios para el negocio

  • No tienes que pagar sueldo a los aprendices.
  • El Gobierno de México otorga directamente la beca mensual de 9 mil 582.47 pesos ajustada al salario mínimo vigente en 2026.
  • Los jóvenes capacitados adquieren habilidades que pueden hacer crecer tu operación productiva con ideas frescas.

Responsabilidades como centro de trabajo

  • Capacitar y supervisar el desempeño del aprendiz.
  • Evaluar mensualmente su aprendizaje en la plataforma oficial.
  • Mantener actualizados planes de actividad y datos de contacto

