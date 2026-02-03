Huelga Monte de Piedad: en estas otras apps puedes empeñar desde tu celular

Empeño desde app móvil Ante la huelga en Nacional Monte de Piedad, algunas instituciones te ofrecen la opción de hacer empeños desde tu dispositivo móvil preferido.

El paro de trabajadores del sindicato del Nacional Monte de Piedad continúa extendiéndose de forma indefinida, sumando ya más de cuatro meses desde su inicio. Miles de personas acudían a esta institución para solicitar préstamos durante la “cuesta de enero”. Si todavía estás buscando ese dinerito extra, existen algunas opciones para poder realizar de empeño desde la comodidad de tu celular. Revisa estas opciones.

¿Qué opciones hay para realizar empeños por la Huelga en el Monte de Piedad?

A nivel nacional, las diferentes sucursales del Monte de Piedad se encuentran afectadas debido a los conflictos internos con respecto a los contratos colectivos de trabajo. En caso de que tú tengas algún artículo empeñado en esta institución, se han habilitado diferentes opciones para que puedas realizar tus pagos de forma puntual y eficiente. Sin embargo, si lo que estas buscando es realizar un empeño en este momento, podrás valorar otras opciones.

Dondé Móvil

Una de las aplicaciones más consolidadas en México es Dónde Móvil, la app oficial de Fundación Dondé, una institución con décadas de operación en el sector prendario. Esta aplicación permite a los usuarios cotizar el valor de diferentes artículos para empeño (joyería, celulares y otros bienes), registrar y administrar sus boletas de empeño, recibir notificaciones de fechas vencidas, pagar refrendos desde el celular y consultar sucursales, todo desde una interfaz móvil segura. La app está diseñada para facilitar la gestión de préstamos prendarios sin necesidad de acudir a una sucursal, con atención y soporte dentro de la misma plataforma.

Montepío Luz Saviñón

Otra de las instituciones más conocidas para realizar empeños es el Montepío, que, además de sus diferentes sucursales en territorio nacional, te permite realizarlos a través de su aplicación móvil. Con esta app, puedes tomar una foto, obtener una cotización y realizar todo el proceso de empeño así como los pagos posteriores

Es importante mencionar que en México y otros países, hay muchas aplicaciones que se promocionan como soluciones de préstamos o empeños digitales, pero no están vinculadas a instituciones reguladas o no ofrecen servicios prendarios reales, y en algunos casos pueden estar relacionadas con prácticas inseguras de préstamos rápidos o incluso fraudes. Por esto es recomendable utilizar únicamente apps oficiales de casas de empeño con presencia física, regulación clara y redes de sucursales conocidas, o apps pertenecientes a redes establecidas que ofrecen seguimiento de contratos prendarios con seguridad de datos