Huelga en el Monte de Piedad: ¿En qué otras instituciones se puede empeñar?

Otras casas de empeño además de Nacional Monte de Piedad Especial

Sin duda, para muchos usuarios que veían al Nacional Monte de Piedad como su opción para salir de apuros económicos gracias a los empeños, la reciente huelga de trabajadores en dicha institución ha cambiado su panorama de manera subrepticia.

Y es que, hasta este primer mes del 2026, específicamente el 23 de enero, el Secretario Nacional de Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, señaló que el 28 de enero tendrán una novena reunión con representantes del sindicato. Por lo que cabe la posibilidad de que esta huelga termine de concretar un acuerdo para subsanar las peticiones de este conflicto labora.

Mientras eso sucede, muchas personas están buscando opciones para no detener su economía a causa de esta huelga. Por ello, en nuestra nota te contamos cuáles son otras empresas que también se dedican al rubro de los empeños.

¿Qué es una casa de empeño y cómo funciona el mecanismo de préstamo?

Una casa de empeño ofrece préstamos prendarios: el cliente deja un bien como garantía y recibe una cantidad de dinero en efectivo. El proceso básico es el siguiente:

Presentar identificación y bien a empeñar. Valuación del objeto por un experto para determinar su valor de mercado. Oferta de préstamo basada en un porcentaje del avalúo (usualmente entre 25 % y 80 % del valor). Firma de contrato —debe incluir el CAT, intereses, comisiones, gastos de almacenaje y seguro— y entrega del dinero. Refrendo o pago del préstamo para recuperar la prenda antes de la fecha límite.

El Costo Anual Total (CAT) es un indicador clave que te permite comparar cuánto te costará financieramente el préstamo entre diferentes casas de empeño.

Casa de empeño Casa de empeño (La Crónica de Hoy)

Instituciones de asistencia privada

Este tipo de instituciones suele cobrar intereses mensuales más reducidos (por ejemplo, en el Monte de Piedad la tasa puede rondar alrededor del 4% mensual, menor que la de muchos competidores privados).

Montepío Luz Saviñón

Otra IAP destacada es Montepío Luz Saviñón, cuyo origen filantrópico busca ofrecer créditos prendarios con tasas de interés más beneficiosas para el público, destinando excedentes a programas sociales y educativos.

Fundación Rafael Dondé

La Fundación Rafael Dondé es otra institución sin fines de lucro presente con cientos de sucursales en México. Además de préstamos prendarios, su enfoque incluye programas de apoyo comunitario y financiamiento para quienes enfrentan apuros económicos.

Estas IAP suelen tener CAT promedio más bajos (alrededor de 100 %–130 % anual), comparado con las privadas que suelen superar 250 % o más.

Casas de empeño privadas

Además de las IAP, existen múltiples casas de empeño privadas y comerciales que operan en todo el país, muchas de ellas registradas ante la Profeco:

First Cash / Prendamex

Una de las redes más amplias en México. Aunque puede ofrecer montos inmediatos, sus tasas de interés y CAT suelen ser elevados comparadas con las IAP.

Empeño Fácil

Una casa de empeño privada popular en varias regiones, con procedimientos ágiles y accesibles, aunque también con intereses y comisiones altas si se comparan con opciones no lucrativas.

Presto Cash, Central Cash y otras

Otras opciones privadas comunes incluyen Presto Cash, Central Cash, Prenda Money y Tu Empeño Efectivo. Estas casas suelen tener procesos de avalúo rápidos y requisitos flexibles, pero se compensan con CAT altos que reflejan mayor costo por los préstamos.

Cabe señalar que el CAT puede variar ampliamente dependiendo del contrato, objetos empeñados y costos asociados.

Además, las casas privadas tienden a cobrar intereses de acuerdo al número de días que la prenda permanece en custodia, mientras que las IAP pueden cobrar por mes completo, lo que hace que a veces sea más económico recuperar la prenda con estas últimas si el plazo de préstamo es corto.

Una última recomendación por parte de la Condusef es que antes de empeñar un paso necesario es comparar entre varias instituciones, revisar el Costo Anual Total (CAT) que engloba intereses, comisiones y costos de custodio, y conocer las diferencias entre operadores privados e instituciones de asistencia privada.