Huelga en el Monte de Piedad: así responde la casa de empeño a los reclamos de sus clientes

Huelga en el Monte de Piedad Se cumplen cuatro meses del paro en la casa de empeño (Andrea Murcia Monsivais)

La huelga que mantiene cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad desde el 1 de octubre de 2025 continúa generando afectaciones económicas. Miles de usuarios permanecen sin acceso a los servicios de empeño, sin posibilidad de recuperar artículos personales ni de obtener préstamos prendarios.

En este contexto, la inconformidad de los clientes se ha hecho visible en mensajes directos dirigidos a la institución, que a su vez ha fijado una postura oficial frente a las exigencias.

Huelga en el Monte de Piedad: dudas y respuestas

Uno de los principales reclamos a la casa de empeño se concentra en los usuarios que ya liquidaron sus préstamos y que, aun así, no pueden recuperar sus pertenencias. En sus mensajes, los clientes expresan una sensación de pérdida económica y de desigualdad frente a la operación financiera de la institución.

“Ustedes siguen generando ingresos y los que ya pagamos estamos perdiendo. Necesitamos una respuesta inmediata para los que ya pagamos nuestras prendas”, reclamó un usuario a través de Instagram.

Otro de los cuestionamientos más frecuentes apunta a la posibilidad de separar la entrega de prendas del conflicto laboral. “La única duda que tengo es por qué no entregan las cosas y ya sigan con su huelga, no es culpa nuestra de quienes ya pagamos lo empeñado”, señaló otro cliente.

Ante la presión de los clientes, el Nacional Monte de Piedad respondió de manera directa, aclarando los límites operativos que enfrenta durante la huelga, que se mantiene firme ante la falta de acuerdos con los trabajadores.

Sobre la exigencia de una fecha concreta para la reapertura, la institución señaló: “Entendemos que para nuestros clientes conocer la fecha exacta de la reapertura de las sucursales es indispensable; sin embargo, al no contar con una fecha para la reactivación del servicio, no podemos brindar una”.

La institución agregó que cualquier actualización será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales, con el objetivo de evitar información imprecisa.

Respecto a la entrega de prendas ya pagadas, el Monte de Piedad explicó que el cierre total de las sucursales impide el acceso a las bóvedas donde se resguardan los artículos.

“Ten por seguro que el Nacional Monte de Piedad tiene toda la intención de realizar la entrega de las prendas a los clientes; sin embargo, derivado del cierre de las sucursales, nadie tiene acceso a las bóvedas”, respondió la institución. Añadió que una vez reactivado el servicio, los usuarios podrán acudir a su sucursal para recibir sus artículos.

Huelga Monte de Piedad: ¿Qué pasa con los pagos y las prendas empeñadas?

En un comunicado emitido el 1 de diciembre de 2025, el Nacional Monte de Piedad informó una serie de acciones orientadas a reducir el impacto de la huelga en los clientes. Entre ellas se encuentra la extensión de los plazos de pago mediante el ajuste de las fechas de comercialización, así como un refrendo adicional para todos los empeños, incluyendo joyas, autos y artículos varios.

La institución también aseguró que absorberá los costos de custodia durante el periodo de suspensión de actividades y que cubrirá las comisiones por pagos realizados en tiendas Oxxo y sucursales Banamex. Además, reiteró que todas las prendas permanecen resguardadas y que no se generarán cargos adicionales mientras continúe la huelga.