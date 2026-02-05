Zoé Robledo supervisa proyecto de fortalecimiento de UMF en San Juan del Río

Mejora UMF del IMSS en San Juan del Río Zoé Robledo, director general del IMSS supervisó el proyecto de fortalecimiento de la UMF en San Juan del Río, que contará con más consultorios de atención y ampliará su capacidad para atender casos de urgencia que no requieran traslado

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto realizó un recorrido de supervisión de las obras para ampliar la capacidad de atención a la derechohabiencia en la Unidad de Medicina Familiar en San Juan del Río, Querétaro

Lo anterior, como parte del proyecto de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, alineado a la estrategia nacional, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El directivo refirió que dicha unidad médica tiene 52 años de operación y ahora se transformará en una Unidad de Medicina Familiar Plus, para ampliar su capacidad y mejorar la atención a la derechohabiencia, con lo que pasará de 13 a 20 consultorios de atención.

Robledo Aburto realizó una visita nocturna a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 de San Juan del Río, Querétaro, donde supervisó los trabajos de modernización de dicha unidad.

Durante el recorrido, el directivo estuvo acompañado por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, y el director de la unidad médica, Héctor Rubén Flores Rodríguez.

El director general del IMSS destacó que la finalidad es reconvertir la UMF que tiene más de medio siglo de operar, en una unidad plus, lo que permitirá ampliar su capacidad resolutiva y mejorar la atención a la derechohabiencia.

Además de aumentar el número de consultorios, se ampliará el servicio de laboratorio, la incorporación de un tomógrafo y el fortalecimiento del área de imagenología, que en la actualidad ya cuenta con Rayos X y mastografía, además, se ampliará la Atención Médica Continua para operar como un área de urgencias del Primer Nivel, con servicio las 24 horas.

Ello, abundó, permitirá atender en esa unidad la mayor cantidad de urgencias posibles, evitar la saturación hospitalaria y resolver oportunamente los casos que no requieren traslado, ante el crecimiento de la derechohabiencia en Querétaro, 16 de las 22 Unidades de Medicina Familiar del estado ya operan en modalidad de tiempo completo, con atención los fines de semana.

En el caso de la UMF No. 6, tres consultorios brindan servicio los sábados y domingos bajo el modelo preventivo de atención familiar del IMSS, al tiempo que enfatizó que ese, es un proyecto prioritario y de rápida ejecución.

Ante ello, hizo un reconocimiento especial por su trabajo a todo el personal médico, de enfermería y administrativo, “quienes son pieza clave para consolidar un sistema de salud más cercano, preventivo y eficiente”.