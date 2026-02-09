La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad (Especial)

Marcha de la Lealtad — La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la ceremonia por el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar.

En este marco, la Jefa del Ejecutivo Federal develó la placa conmemorativa a la Marcha de la Lealtad en la lateral del Palacio de Bellas Artes, en donde se reconoce al teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante el recorrido del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional que realizó, el 9 de febrero de 1913, Francisco I. Madero, como muestra de que su entrega dio ejemplo “de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar”.

La Presidenta, como parte del protocolo de este momento histórico, realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar: teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez; del Colegio Naval al teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe.

Pasaje histórico que recuerda la importancia de la Marcha de la Lealtad (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Como parte de la ceremonia cívica, los cadetes María Fernanda Ángeles García y Javier Enrique Valencia Avendaño declamaron la poesía “9 de febrero, juramento de honor y lealtad”, y 12 compañías del Heroico Colegio Militar realizaron la salva de fusilería.

En el contexto de la Marcha de la Lealtad, acompañaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum los miembros del gabinete legal y ampliado; las presidentas de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo; de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La Crónica de Hoy 2026