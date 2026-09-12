Caos en el AICM: pasajeros denuncian doble cancelación de vuelo de Air France en el AICM... y se desata “motín”

Reclamos en el AICM Pasajeros varados protestaron por la doble cancelación de un vuelo con destino a Francia. (Cuartoscuro y Joaquín López Dóriga)

Decenas de pasajeros denunciaron la cancelación del vuelo de Air France con destino a París desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la aerolínea reprogramara el servicio tras una primera suspensión y posteriormente volviera a cancelarlo, lo que provocó protestas y auténticos momentos de caos en el área de documentación.

Videos difundidos este sábado 12 de septiembre en redes sociales muestran a viajeros reunidos frente a los mostradores de Air France en el AICM mientras exigen información sobre su situación.

En las grabaciones se observa una concentración de pasajeros y personal de la aerolínea, en medio de gritos, reclamos y empellones, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial de autoridades aeroportuarias sobre personas lesionadas o daños materiales.

Pasajeros reportan dos cancelaciones consecutivas

De acuerdo con testimonios compartidos por usuarios y publicaciones del periodista Joaquín López-Dóriga, el vuelo con destino a París fue cancelado la noche anterior, posteriormente reprogramado para este sábado y, horas después, cancelado nuevamente, dejando a decenas de viajeros sin poder abordar.

Los pasajeros señalaron que la incertidumbre y la falta de información generaron inconformidad, lo que derivó en reclamos en los mostradores de atención de Air France.

Caos en el AICM por AirFrance: sin postura oficial sobre las causas

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Air France no ha informado públicamente las causas de la doble cancelación del vuelo, ni ha emitido un comunicado detallando las medidas de atención para los pasajeros afectados.

Tampoco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha reportado oficialmente incidentes relacionados con el hecho.

Ante este tipo de situaciones, la propia aerolínea recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos mediante sus canales oficiales y mantenerse en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las opciones de reprogramación, cambio de itinerario o, en su caso, solicitar el reembolso conforme a las condiciones aplicables.