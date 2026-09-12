Sheinbaum lleva su segundo informe a Quintana Roo con inversión para el sargazo y el Tren Maya de Carga

Sheinbaum anuncia 2 mil millones de pesos adicionales para atender el sargazo en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Quintana Roo los avances de su Segundo Informe de Gobierno, con un balance de los programas sociales y de los proyectos que su administración desarrolla en la entidad en materia de infraestructura, vivienda, educación y salud.

Durante su mensaje, señaló que los programas de bienestar representan “el amor al pueblo convertido en política”, y detalló que en Quintana Roo 486 mil 167 personas reciben alguno de estos apoyos, con una inversión anual de 9 mil 241 millones de pesos.

Sargazo

Uno de los temas abordados durante la presentación fue el sargazo, cuya presencia, señaló Sheinbaum, fue más fuerte este año en Quintana Roo. Ante esta situación, informó que el Gobierno de México trabaja con la gobernadora, las presidentas y presidentes municipales y la Secretaría de Marina en un plan integral.

La estrategia contempla la compra de más barcos y otras formas de limpieza, para lo cual se realizará una inversión adicional de 2 mil millones de pesos para Quintana Roo. La presidenta señaló que estas acciones permitirán fortalecer la atención del fenómeno en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Infraestructura

Entre los proyectos destacados se encuentra el Tren Maya, que también será utilizado como tren de carga para apoyar la distribución de mercancías. Sheinbaum informó que el proyecto ya presenta un avance importante y que se prevé inaugurarlo el próximo año.

También mencionó el puente Nichupté y el distribuidor vial de Kukulcán, además de los trabajos de conservación de carreteras federales y la modernización del corredor vial de La Blanca.

En vivienda, se construyen 76 mil 200 unidades destinadas a personas que ganan menos de dos salarios mínimos. La presidenta también destacó la reestructuración de cinco millones de créditos de Infonavit y Fovissste considerados impagables.

En Quintana Roo, más de 200 mil familias fueron beneficiadas con estas medidas, mientras que continúan los trabajos para regularizar 20 mil escrituras.

Educación

En materia educativa se construyen dos nuevas preparatorias, una en Benito Juárez, ya concluida, y otra en Playa del Carmen, que permanece en proceso. También se contemplan cinco ampliaciones y ocho bachilleratos nacionales Margarita Maza, un nuevo modelo educativo que incorpora cultura y deporte.

A estos proyectos se suma el campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Playa del Carmen, que se encuentra en proceso.

Salud

En salud, Sheinbaum informó que avanzan el nuevo Hospital General de Chetumal y el Hospital General Felipe Carrillo Puerto, además de la transformación de la clínica hospital de Chetumal.

En Benito Juárez se construirá una torre de especialidades y se adecuarán 187 consultorios de primer nivel. La presidenta explicó que estos espacios permitirán atender padecimientos que no sean graves y canalizar a los pacientes cuando requieran atención especializada.

Para la adecuación de los consultorios se convocará a los comités del programa La Clínica es Nuestra y también se adquirirán los equipos necesarios. Además, habrá una convocatoria para médicas, médicos jubilados, enfermeras y especialistas que quieran participar en la atención.

Programas Bienestar

En materia social, la presidenta informó que 116 mil 690 adultos mayores reciben la pensión universal en Quintana Roo, mientras que 23 mil personas con discapacidad cuentan con una pensión y 9 mil 551 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

También señaló que 60 mil 617 estudiantes de preparatoria pública reciben la beca Benito Juárez. A estos apoyos se suman 23 mil 706 pequeños productores de Producción para el Bienestar, 27 mil 102 beneficiarios de fertilizantes gratuitos, 9 mil 489 productores de Sembrando Vida y 52 mil 917 niñas y niños que reciben Leche para el Bienestar.

Sheinbaum destacó además la Pensión Mujeres Bienestar, como un reconocimiento al trabajo de cuidados que históricamente han realizado las mujeres, así como los recursos entregados directamente a comunidades indígenas y la presencia de un Centro Libre para las Mujeres en cada municipio.

Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama

Respaldo de Mara Lezama

Durante el acto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio la bienvenida a Sheinbaum y destacó que el estado vive un momento histórico bajo su liderazgo. Señaló que la transformación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas y afirmó que en la entidad se trabaja con atención en los sectores más vulnerables, en cada municipio, comunidad y colonia.

Lezama reconoció el apoyo del gobierno federal en la construcción de paz, nuevos hospitales, mayor número de consultorios y equipamiento médico, además de vivienda para quienes menos tienen, apoyo al campo, pueblos originarios y la reestructuración de créditos. También destacó la inversión en infraestructura y puso como ejemplo el Puente Nichupté, obra que, dijo, fue culminada y ampliada durante la administración de Sheinbaum.

La gobernadora también expresó su reconocimiento al liderazgo de la presidenta, al señalar que su gestión no solo da continuidad al proyecto de nación, sino que consolida con sello propio el “segundo piso de la transformación”. Destacó además su defensa de la soberanía, la conducción económica y su convicción de elevar el bienestar social.

Finalmente, Lezama aseguró que Sheinbaum cuenta con el respaldo de Quintana Roo y de su gobierno, al que calificó como “firme, leal e irrestricto”. Cerró su intervención con un llamado a reconocer a la primera mujer presidenta de México, así como a la transformación, al estado y al pueblo mexicano.