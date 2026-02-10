Beca Rita Cetina 2026: fecha de inicio de registro en línea para estudiantes de primaria Ya hay fecha oficial para el inicio del registro para la Beca Rita Cetina 2026 en primaria; conoce cuándo podrás registrar a tus hijos (@SEP_mx)

Ya fueron anunciadas las fechas oficiales para la Beca Rita Cetina 2026 en primaria. Conoce cuándo podrás comenzar a registrar a tus hijos y cuáles son los documentos que necesitarás.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, ha publicado que a partir de la primera semana de marzo estará disponible la plataforma de registro para la Beca Rita Cetina 2026 para todos los estudiantes de educación básica, nivel primaria.

Asimismo, también anunció que la primera etapa del registro, es decir, las asambleas informativas, se llevarán a cabo durante todo el mes de febrero en las escuelas públicas del territorio mexicano

Por lo que deberás estar al pendiente para conocer cuándo se realizará la de tu escuela.

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina 2026 en primaria?

Tras el anuncio de las asambleas informativas durante febrero, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, anunció que el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria comenzará a partir del lunes 2 de marzo.

Del mismo modo, informó que la plataforma para el registro de la Beca Rita Cetina 2026 estará disponible hasta el jueves 19 de marzo.

¿Dónde se puede registrar para la Beca Rita Cetina 2026 en primaria?

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 a nivel primaria se realizará a través de la página web del Gobierno de México destinada a esta beca, buscando únicamente “registro Beca Rita Cetina”.

Para realizar el registro necesitarás tener tu cuenta Llave MX, la cual te permitirá completar el registro de manera segura.

¿Cuáles son los documentos para el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

Para realizar el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria, tendrás que subir algunos documentos a tu cuenta de Llave MX, en el apartado correspondiente.

Se solicitarán los siguientes documentos y datos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Y estos son los documentos que se solicitarán del estudiante que se registrará:

CURP

Clave de Centro de Trabajo

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

La Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria constará de un apoyo económico anual de $2,500 pesos para el pago de uniformes y útiles escolares, los cuales se depositarán una vez haya concluido la etapa de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.