Beca Rita Cetina 2026: guía para crear tu cuenta Llave MX Ya hay fecha de registro para la Beca Rita Cetina 2026 y para hacerlo tienes que tener tu cuenta Llave MX; aquí te decimos cómo crearla (Programas del Bienestar)

Ya fue anunciada la fecha de registro oficial para la Beca Rita Cetina 2026 y uno de los requisitos para iniciarlo es tener tu cuenta Llave MX; aquí te decimos cómo crear una.

La Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México anunció que la fecha de registro para la Beca Rita Cetina 2026 comenzará a partir del próximo lunes 9 de febrero y un requisito indispensable es tener una cuenta Llave MX.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina es un programa promovido por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál es la Llave MX, la cual servirá para registrarse en la Beca Rita Cetina?

La Llave MX es una cuenta digital creada por el Gobierno de México para que los ciudadanos puedan realizar diferentes trámites en línea de manera segura, rápida y sin intermediarios, entre los que se encuentra el registro de tus hijos para la Beca Rita Cetina.

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con el Gobierno de México, la cuenta Llave MX es un mecanismo indispensable para quienes desean ser beneficiarios de los programas sociales que ofrece, como la Beca Benito Juárez, la Beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Rita Cetina.

Para poder crear tu cuenta Llave MX, lo único que necesitarás es tu CURP, un número de celular y un correo electrónico para activarla.

Con lo anterior, podrás crear tu cuenta Llave MX solo siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página de Llave MX y seleccionar la opción de “crear cuenta” .

. Dentro de ese apartado tendrás que registrar tu CURP y confirmar el captcha.

y confirmar el captcha. Después deberás verificar tus datos personales.

El siguiente paso es añadir tu domicilio (código postal y colonia) y registrar tu celular y correo electrónico.

(código postal y colonia) y registrar tu celular y correo electrónico. Por último, tendrás que crear una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad.

Con esto, cuando inicie el registro para la Beca Rita Cetina, ya podrás realizarlo sin ningún problema.

¿Cuáles son los documentos para la Beca Rita Cetina 2026?

Cuando inicie el registro para la Beca Rita Cetina 2026, tendrás que subir ciertos documentos a tu cuenta de Llave MX, en el apartado correspondiente.

Se solicitarán los siguientes documentos y datos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Y estos son los documentos que se solicitarán del estudiante que se registrará:

CURP

Clave de Centro de Trabajo

Recuerda que antes de iniciar con el proceso de registro, deberás asistir a las asambleas informativas, las cuales se están llevando a cabo durante febrero para quienes se registrarán en la Beca Rita Cetina para primaria.