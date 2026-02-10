Consejos para cuidar tu economía ante festejos del 14 de febrero: Profeco

Previo a las celebraciones por el día del amor y la amistad y los gastos imprevistos que el festejo conlleva, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace algunas recomendaciones con el objetivo de evitar a las personas a realizar gastos que afecten su bolsillo.

La Procuraduría recomienda evitar un “materialismo afectivo”, es decir, la tendencia a relacionar la calidad o el costo de un regalo con la intensidad del afecto, lo que lleva a que las personas elijan artículos costosos bajo la creencia de que su valor monetario será proporcional a la cantidad de amor que experimente por esa persona.

La Profeco aconseja definir cuánto se puede gastar y comprar con anticipación para evitar los aumentos de precio en temporadas de alta demanda, así como comprar en tiendas establecidas, pues esto permitirá hacer válida la devolución o el cambio conforme a las políticas indicadas en la nota o factura.

También recomienda tener en cuenta que en estas fechas, muchos establecimientos ofrecen descuentos especiales.

Antes de realizar la compra de los presentes, la sugerencia es comparar opciones en línea y en tiendas físicas. Si se opta por adquirirlos a través del comercio electrónico, es importante revisar que se cuenta con el Distintivo Digital Profeco, y verificar que el proveedor especifique su domicilio físico, número telefónico, dirección de correo electrónico u otra forma electrónica de contacto por si realizan reclamaciones o aclaraciones.

De igual manera, se puede recurrir a la herramienta del monitoreo de tiendas virtuales, https://burocomercial.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/, mediante la que se puede consultar si los sitios de comercio digital cumplen la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Otra de las recomendaciones es no hacer compras de flores, chocolates o cenas en la modalidad de meses sin intereses, ya que se terminará pagando durante meses algo efímero. De igual manera, se pueden aprovechar las promociones dos por uno, los horarios de descuento o las tarjetas de cliente frecuente.

La Procuraduría plantea a las y los consumidores realizar actividades accesibles, como visitar museos o parques, y les recuerda que si la idea es estar juntos sin gastar tanto, los paseos al aire libre y las cartas escritas también son opción.

Para que ningún proveedor o prestador de servicio arruine la celebración de la fecha, la Profeco pide denunciar abusos o irregularidades a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

La institución recuerda que la compañía es el mejor regalo, no es necesario derrochar dinero para demostrar cariño, las expresiones sinceras de afecto son más valiosas que cualquier gasto excesivo.