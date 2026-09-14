Caso Claudia Tacoronte no es el único: ellas son las otras mujeres asesinadas de la Universidad Autónoma de Morelos (Margarito Pérez Retana)

Claudia Tacoronte Aguilera era una estudiante española de Educación Infantil de 21 años de la Universidad de Granada que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Tacoronte fue asesinada con arma blanca el pasado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla, donde se llevaba a cabo la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Actualmente el caso se está investigando bajo el protocolo de feminicidio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya mantiene contacto con el Consulado de España

Kimberly Joselín Ramos Beltrán

Kimberly Ramos de 18 años de edad era una estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, desapareció el 20 de febrero. Su cuerpo fue hallado sin vida el 2 de marzo y la investigación está clasificada como feminicidio.

Su expareja Jared Alejandro “N” fue detenido y se le imputó el delito de desaparición de personas, las autoridades catearon una cabaña propiedad de su familia, fueron localizados el teléfono de Kimberly, su credencial y su bolsa. La investigación está clasificada como feminicidio.

Durante su desaparición, los estudiantes empezaron a exigir avances y tras la confirmación de asesinato, las protestas escalaron a la toma de la rectoría y un plantón en Ciudad Universitaria.

Karol Toledo Gómez

Karol Tolero, era una estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo, mismo día que empezaron las movilizaciones por Kimberly Ramos.

El 5 de marzo el cuerpo de Karol fue localizado sin vida, la Fiscalía descartó relación con el caso de Kimberly.

Protestas por feminicidio en la UAEM

Esto generó movimientos por la comunidad estudiantil, desde la toma de instalaciones, paros y marchas encabezadas por el movimiento Resistencia Estudiantil Universitaria, donde exigían:

Justicia para las víctimas y castigo a los responsables.

para las víctimas y castigo a los responsables. Protocolos efectivos para prevenir y atender la violencia de género.

para prevenir y atender la violencia de género. Mayor seguridad en el campus y sus alrededores.

en el campus y sus alrededores. Diálogo con las autoridades.

Mientras los estudiantes se mantenían en plantones, se llevaban a cabo mesas de diálogo con las autoridades.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón

Michelle Fuentes era una estudiante de bachillerato del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) parte de la UAEM, era hija de una académica de la institución, quien explicó que Michelle salió a comprar unas cartulinas y no regresó. Desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida el 2 de junio.

Aún no se confirman las causas de su fallecimiento, la Fiscalía de Morelos tampoco informó si el cuerpo presentaba huellas violencia y tampoco hicieron mención de la clasificación del caso.