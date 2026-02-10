Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cómo va el paro de labores este 10 de febrero y cuándo abrirá?

Huelga en Monte de Piedad El sindicato señala el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024 y violaciones sistemáticas al CCT.

La huelga iniciada el 1º de octubre de 2025 por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se ha extendido por más de cien días, situación que se mantendrá de acuerdo a las últimas negociaciones de los trabajadores y trabajadoras con la administración de la empresa.

En enero, se llevó a cabo una de las mesas de diálogo más importantes en el proceso de negociación, sin embargo, las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo mutuo que les beneficiara a la vez, lo que produjo que el paro de trabajadores continuara sin señales de una conciliación próxima y acrecentando la incertidumbre de la población mexicana.

¿Por qué surgió la Huelga en el Monte de Piedad?

El 15 de febrero de 2024, los trabajadores del sindicato en el Monte de Piedad realizaron una huelga que reclamó la firma de un convenio en el que también hubo despidos y se eliminaron prestaciones, no obstante, esta huelga finalizó después de un mes de negociación y diálogo con la institución.

A pesar de que este evento tuvo por resultado un acuerdo mutuo de las partes, la institución se dedicó a romper los acuerdos realizados e incluso presentó una demanda contra el sindicato en agosto del año pasado, dado que la existencia del grupo sindicalizado presenta una amenaza a al esquema financiero-empresarial que intenta mantener la compañía.

No obstante, esta demanda se tomó como una violación contractual y encendió la indignación que llevó al estallido de la huelga hoy presente.

Soluciones que pide el Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad para detener la huelga

Debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, se le exige una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como los salarios en estos puestos.

Por otra parte, las demandas directas de los trabajadores y trabajadoras incluyen lo siguiente:

Incrementos salariales.

Mejoras en condiciones de trabajo.

Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

También, el sindicato señala el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024 y violaciones sistemáticas al CCT.

Hasta el momento, ni la institución del Monte de Piedad ni los trabajadores en huelga han emitido comunicado alguno respecto a los siguientes pasos del proceso, por lo que no puede saberse con certeza cuánto tiempo más durará el paro que ha cerrado alrededor de 300 sucursales en todo México.