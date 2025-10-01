Estalla huelga en el Nacional Monte de Piedad: acusan intentos por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo

Huelga en el Nacional Monte de Piedad (Andrea Murcia Monsivais)

Este 1 de Octubre el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad dio inicio a una huelga ya que denuncian intentos por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por parte de las autoridades de la institución.

A pesar de que han pasado años de negociación entre miembros del sindicato de trabajadores y autoridades sobre el caso, no han logrado establecer acuerdos, lo que desencadenó en el inicio de la huelga.

La pasada huelga iniciada por el sindicato tuvo lugar el 15 de febrero de 2024 y fue sostenida por un mes, luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección. En esa ocasión, la huelga fue levantada tras la firma de un convenio en el que hubo reducción de personal, ampliación de la jornada de trabajo sin remuneración y la eliminación de algunas prestaciones.

Esta vez, el conflicto alrededor del CCT inició, según los representantes sindicales, porque se han presentado constantes agravios como demandas laborales con intentos de nulificar el contrato alegando su incosteabilidad.

Además, se señalan incumplimientos por parte de la administración como la imposición de jornadas laborales prolongadas sin oportunidad de tomar el tiempo que por ley corresponde para tomar la comida y la negativa a realizar ajustes salariales en los años 2021, 2022 y 2023.

El Sindicato reitera su disposición a participar en un proceso de conciliación para construir acuerdos que permitan reanudar operaciones en la institución lo antes posible.

De igual forma, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervino para mediar en el caso, asegurando que su objetivo es preservar los derechos de los trabajadores y restaurar el servicio de la institución.

Por su lado, el Nacional Monte de Piedad comunicó a sus usuarios que sus prendas estarán aseguradas y custodiadas durante el tiempo que dure la huelga, además de que ofreció alternativas para realizar los pagos correspondientes para no perderlas a través de Mi Monte Web y Mi Monte App, en Banamex, tiendas OXXO o SPEI.