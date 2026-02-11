Monte de Piedad: ¿Qué sucursales están abiertas? Continúa la huelga del Nacional Monte de Piedad, conoce cuáles son las sucursales que se encuentran abiertas (Moisés Pablo Nava y Pexels)

A pesar de que continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad, hay sucursales que se encuentran abiertas y aquí te decimos cuáles son.

Han pasado cuatro meses desde que inició la huelga en el Monte de Piedad, impidiendo el acceso a sus más de 300 sucursales, por lo que desde entonces estas han permanecido cerradas, sin poder brindar algún servicio, incluyendo la entrega de las pertenencias de los clientes.

No obstante, en estos días se ha registrado la apertura de algunas sucursales en el estado de Oaxaca, por lo que te compartimos cuáles son las sucursales que se encuentran funcionando de manera regular.

¿Cuáles sucursales del Monte de Piedad están abiertas hoy?

Según lo publicado por el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Nacional Monte de Piedad se mantiene ofreciendo atención a sus clientes en 24 sucursales ubicadas a lo largo del estado.

Las sucursales que se encuentran prestando servicio es su oficina matriz ubicada en la colonia Centro de Oaxaca de Juárez, además de otras 23 distribuidas en el Istmo de Tehuantepec, Costa, Mixteca, Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur y Valles Centrales.

En el comunicado, el Gobierno del Estado de Oaxaca felicitó al Monte de Piedad de Oaxaca por su 93 aniversario, mencionando que la institución se encuentra dando servicio en las sucursales antes mencionadas.

¿Cuál es la situación actual del Monte de Piedad?

A pesar de que algunas sucursales del Monte de Piedad en Oaxaca ya se encuentren brindando servicio de manera regular, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad ha informado que continúan sin llegar a un común acuerdo con la institución para que la huelga finalice.

Por lo que, actualmente se mantiene la huelga en el Monte de Piedad en el resto de la república mexicana, impidiendo que las personas puedan acceder a sus pertenencias empeñadas.

Por otra parte, aunque se encuentran cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad, la institución ha informado que los pagos deberán continuar realizándose a través de vía electrónica para evitar intereses.

¿Cuándo termina la huelga del Monte de Piedad?

Si bien, tanto el Nacional Monte de Piedad, como el sindicato han asegurado que continúan los esfuerzos para llegar a algún acuerdo, aún no existe una fecha clara para que finalice la huelga que inició desde el 1 de octubre.

No obstante, el Monte de Piedad les pide a sus usuarios que se mantengan al tanto de cualquier actualización sobre esta situación.