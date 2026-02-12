Pago triple de Beca Rita Cetina: cuándo cae y quiénes lo recibirán

Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago a estudiantes de nuevo ingreso? La Beca Rita Cetina iniciará sus pagos en febrero para los alumnos de secundaria de nuevo ingreso; conoce de cuánto será el monto (@SEP_mx)

Nuevas noticias para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina quienes están esperando su depósito este mes, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente la fecha en que se realizará el “pago triple” de la Beca Rita Cetina correspondiente a febrero de este año.

Este anunció derivó a partir de que el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que este apoyo —que busca garantizar la permanencia escolar de estudiantes de secundaria pública en México— será depositado de forma acumulada a finales de febrero de 2026, incluyendo varios bimestres en un solo pago.

¿Cuándo caerá el pago triple de la Beca Rita Cetina?

Este depósito acumulado se hará en la última semana de febrero; es decir, entre el lunes 23 y viernes 27 de febrero de 2026, dependiendo de la dispersión de los recursos bancarios.

Cabe señalar que este recurso pertenece a tres bimestres completos: septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

Asimismo, este “pago triple” no representa un monto extraordinario distinto al apoyo regular, sino que pone al corriente a quienes se incorporaron al programa recientemente y, por cuestiones administrativas, no habían recibido sus depósitos previos.

¿Cuánto recibirán las familias?

Para quienes reciben la Beca Rita Cetina en secundaria, el monto acumulado es de 5 mil 700 pesos por estudiante —equivalente a los tres bimestres mencionados— y se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

En condiciones normales, esta beca entrega 1,900 pesos por bimestre por estudiante, con un bono adicional de 700 pesos por cada hijo extra en secundaria dentro de la misma familia.

¿Quiénes recibirán este pago triple de la Beca Rita Cetina?

No todos los beneficiarios recibirán el pago triple. Este esquema aplica principalmente para estudiantes que se incorporaron tardíamente al padrón, que no habían recibido tarjetas de cobro a tiempo o que, debido a trámites, tenían pagos pendientes. Quienes ya venían recibiendo sus depósitos bimestrales regularmente seguirán recibiendo el monto habitual, sin acumulados.

El propósito central de este programa, como han señalado las autoridades, es combatir la deserción escolar y asegurar que la falta de recursos no sea un factor que impida a las niñas y niños continuar con su educación básica pública.