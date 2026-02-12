Mario Delgado da banderazo de salida de los primeros 28millones de Libros de Texto Gratuitos

Mario Delgado Carrillo El secretario de Educación, Mario Delgado, dio el banderazo de salida a los primeros 28 millones de libros de texto, de un total de más de 153 millones de libros que se entregarán a nivel nacional para el próximo ciclo escolar 2026-2027

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) constató la salida de los primeros camiones con 28 millones de libros destinados a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz y Estado de México, para el ciclo escolar 2026-2027.

Con la distribución se garantiza que cada niña, niño, adolescente y jóvenes recibirán en tiempo y forma sus textos para continuar con sus aprendizajes.

Además, se imprimieron libros en Sistema Braille y en Macrotipo para atender a 13 mil 767 alumnos y alumnas con ceguera y baja visión: titular de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez

En el marco del 67 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el funcionario federal enfatizó que con la entrega de estos materiales de aprendizaje, se garantiza que cada niña, niño y adolescente reciba en tiempo y forma sus materiales para continuar con sus aprendizajes, como lo estableció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló lo anterior, al dar el banderazo de salida de los primeros camiones con 28 millones de libros (de un total de 153.4 millones de libros que se entregarán en todo el país, para el próximo ciclo escolar), desde el Centro de Distribución de la Conaliteg, en el municipio de Tlalnepantla de Baz a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz y Estado de México.

El secretario Delgado Carrillo afirmó que en la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (LTG) las niñas, niños, y adolescentes encontrarán, además del conocimiento universal y nacional, el humanismo, el sentido comunitario y valores como la honestidad, la inclusión, la empatía y la solidaridad.

Refirió que, como decía el filósofo Allan Bloom, la educación es el movimiento de la oscuridad hacia la luz, “con este banderazo de la nueva familia de LTG, esa claridad se extiende por todo el territorio nacional. Porque un libro, como escribió Rubén Darío, es una antorcha de pensamiento y un manantial de amor.

“Comprendemos -abundó-, que educar no es depositar información en una mente pasiva; es provocar el asombro, despertar la pregunta y devolver a cada persona la certeza de que su voz importa”, aseveró

El titular de la SEP señaló además, que estos libros son también un apoyo esencial para las maestras y los maestros que, día con día, acompañan a sus estudiantes en la construcción de su proyecto de vida. Ellas y ellos, dijo, saben que enseñar es un acto de fe en la posibilidad del otro y que cada libro puesto en manos de un estudiante prolonga esa confianza.

Los nuevos libros de texto, dijo, se encuentran disponibles en 20 lenguas originarias y que próximamente se sumarán otras 10, con lo que se alcanzará un total de 30.

La Conaliteg, dijo, es una institución fundamental para el sistema educativo y para la educación pública en México, porque sus libros despiertan conciencias, forman pensamiento crítico y científico y, sobre todo, forman ciudadanía.

“Es tan importante esta institución y tan grande su influencia que llega más allá de nuestras fronteras, fortaleciendo y apoyando a niñas, niños, jóvenes y maestros que resisten con dignidad la crueldad de las injusticias que comete el gran imperio. Que estas antorchas de pensamiento alumbren el presente y el porvenir de México; que la luz del conocimiento no sea privilegio de unos cuantos, sino patrimonio de todas y de todos, por el bienestar y la felicidad de nuestro país”, afirmó.

La titular de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez, informó que los 153.4 millones de Libros de Texto Gratuitos serán distribuidos mediante 3 mil 568 viajes a 352 almacenes en todo el país. Precisó que la entrega a cada escuela es responsabilidad de las autoridades educativas estatales.

Comentó que los LTG se distribuirán a 23.3 millones de alumnas y alumnos, así como a 1.2 millones de docentes, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena y educación especial. Agregó que también se cuenta con materiales en Sistema Braille y en Macrotipo, que atenderán a 13 mil 767 alumnas y alumnos con ceguera y baja visión.

Guillén Álvarez destacó que, para la producción de los LTG, uno de los ejes fundamentales es la preservación del medio ambiente, por lo que se utilizaron mil 955 toneladas de papel reciclado, lo que permitió la producción de 6 millones 957 mil Libros de Texto Gratuitos para primaria, secundaria y telesecundaria.

En este contexto, el titular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Rojas Navarrete, informó que la institución donó 32 mil kilos de papel y cartón para la elaboración de LTG, como parte de su responsabilidad ambiental.