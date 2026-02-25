México logra máximo histórico de inversión extranjera en 2025 con 40.8 mil millones de dólares

Inversión Extranjera Directa El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acordó el lunes con su par de Canadá ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias (Isaac Esquivel/EFE)

La economía mexicana es más atractiva que nunca para los inversores extranjeros. México cerró 2025 con un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa (IED), al registrar 40,871 millones de dólares, un incremento del 10.8% respecto de 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Economía.

Todo ello, en el año del chantaje arancelario al mundo de Donald Trump y la incertidumbre generada por las amenazas del presidente de Estados Unidos a sus socios del T-MEC, que este 2026 debe renovarse.

Cinco países concentran la IED

Este récord subraya la confianza de los inversionistas internacionales en el país, pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, y consolida a México como un destino clave para el capital extranjero en América Latina.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista, aportando el 38.8% de los flujos totales con 15,877 millones de dólares.

España y Canadá ocupan el segundo y tercer lugar con participaciones del 10.8% y 8.1%, respectivamente, seguidos por Países Bajos (5.8%) y Japón (5.6%).

Estos cinco países concentraron el 69.1% de la IED recibida durante el año, según los registros oficiales.

CDMX, el gran imán

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la recepción de capital extranjero con 22,381 millones de dólares, lo que representa el 54.8% del total nacional.

Le siguieron Nuevo León (8.9%), el Estado de México (8%), Baja California (6.7%) y Baja California Sur (3.7%).

En conjunto, estas cinco entidades concentraron el 80.2% del flujo total de inversión extranjera.

El récord alcanzado en 2025 fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, y consolida cinco años de crecimiento continuo.

Sin embargo, en el contexto mexicano persisten desafíos relacionados con la infraestructura y la seguridad, aunque la próxima revisión del T-MEC, según analistas, representa una oportunidad estratégica para replantear el modelo de atracción de inversiones en México (con información de EFE).