Beca Rita Cetina primaria: ¿Hasta cuándo tienes para hacer el registro? Ya está abierto el registro para la Beca Rita Cetina de primaria; conoce hasta cuándo tienes para registrarte (@SEP_mx)

Si tienes hijos que se encuentren estudiando la primaria, ya puedes registrarlos para la Beca Rita Cetina. Conoce cuál es la fecha límite de registro.

Con la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina Primaria, el Gobierno de México busca apoyar a las familias que tengan menores estudiando el nivel básico con un monto anual de $2,500 pesos.

Fecha límite de registro: ¿Hasta cuándo puedo inscribir a mi hijo en la Beca Rita Cetina?

El registro para la Beca Rita Cetina primaria 2026 se encontrará abierto hasta el jueves 19 de marzo. Por lo que tendrás aproximadamente dos semanas para concluir la inscripción de tu hijo en este programa.

Recuerda que tras finalizar el periodo de registro para la Beca Rita Cetina primaria, la Secretaría de Bienestar se encarga de validar la información enviada, para después proceder con la etapa final, la cual consiste en la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, para que recibas tu pago anual.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina 2026?

Con la Beca Rita Cetina 2026, podrás recibir $2,500 pesos anuales por cada hijo que se encuentre cursando la primaria en modalidad escolarizada y que no cuente con algún otro apoyo económico otorgado por el Gobierno de México.

Por lo que, en caso de tener a más de un hijo estudiando el nivel básico escolar, esto es lo que podrás estar recibiendo anualmente:

1 estudiante de primaria: $2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: $5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria: $7,500 pesos anuales

¿Cuáles son los documentos para la Beca Rita Cetina?

Para poder registrar a tus hijos en la Beca Rita Cetina primaria, estos son los documentos que necesitarás ingresar en la plataforma de registro con tu Llave MX.

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De tus hijas o hijos:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela

¿Cómo saber si mi hijo quedó registrado en la Beca Rita Cetina?

Para conocer si el registro de tu hijo se realizó de manera correcta, la Secretaría de Bienestar permite revisar el estatus de la Beca Rita Cetina primaria a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Lo único que tienes que hacer es ingresar al SIGED con tu CURP a partir del 8 de marzo, y ahí podrás revisar si el registro fue dado de alta con éxito.