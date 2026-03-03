Cuenta regresiva para reforma electoral; 31 de mayo fecha límite para eventual aprobación

El morenista Ricardo Monreal admite que van contracorriente en Reforma electoral (Mario Jasso)

La Presidenta Claudia Sheimbaum sostuvo una última reunión en Palacio Nacional con los coordinadores legislativos de Morena para afinar los detalles de la reforma electoral antes de enviarla en las próximas horas al Congreso donde algunos de los puntos álgidos como la desaparición en el Senado y el nuevo método para elegir los plurinominales así como el recorte a los recursos de los partidos y el INE se mantienen en la iniciativa.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal reconoció que “el calendario se aprieta” cada día que pasa sin que haya consensos para aprobar la reforma electoral pues la ley establece que ya no se pueden hacer modificaciones electorales tres meses antes de que arranque el proceso electoral 2027 en septiembre próximo.

Sin embargo aclaró que tienen hasta el 31 de mayo para aprobar esta reforma y no descartó la posibilidad de convencer a PT y PVEM para que respalden esta iniciativa presidencial.

“Sí nos aprieta el calendario cada día que pasa, pero tenemos hasta el día, en efecto, 31 de mayo, tres meses antes del inicio del proceso electoral para renovar, modificar o derogar reglas electorales”, estableció

El impedimento constitucional –agregó -es a partir de los tres meses antes del proceso, finales de mayo. Tenemos tiempo para modificar la Constitución y para dar paso a modificaciones legales. No hay ninguna dificultad para hacerlo.

Aseveró que se mantienen las pláticas con PT y Verde, pero reconoció que no puede asegurar nada respecto a un posible respaldo a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

“No podría en este momento asegurar nada, pero sí voy a empeñar todo mi esfuerzo porque salga y porque se logre lo mejor para el país en esta propuesta presidencial. Morena la respaldará, todo, unánimemente.

Reconoció que “cada vez se pone más difícil”, porque, con sus expresiones, PT y PVEM adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa.

Sin embargo aseguró que insistirá hasta el último momento para convencerlos de apoyar estar reforma.

“Siempre estamos dispuestos a buscar el mejor mecanismo y la mejor redacción. Nosotros en Morena no estamos cerrados a cualquier circunstancia, pero vamos a respetar lo esencial de la propuesta de la presidenta de la República, porque Morena ha decidido acompañar su proyecto”, aseveró