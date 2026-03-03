Hay riesgo de tener un partido de Estado si no hay pluralidad, dice el PT por reforma electoral

CDMX — Si en la iniciativa de reforma constitucional no se garantiza la pluralidad, México corre el riesgo de tener nuevamente un partido de Estad, advirtió el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval.

Al término de la sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, el legislador michoacano comentó que en su partido y bancada no tienen nada qué reflexionar respecto a la iniciativa presidencial que reforma la Constitución.

Indicó que los militantes y legisladores petistas, pase lo que pase, ellos van en unidad, y aseguró que la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum que los 49 integrantes de su bancada respaldan la postura de la dirigencia nacional de su partido de que no apoyarán ninguna regresión que atente contra la democracia.

“Es el riesgo de irnos a un tema de partido de Estado, que es una postura que ya se señaló en el posicionamiento del partido, y no queremos correr ese riesgo”, dijo Sandoval Flores, quien reiteró que están firmes en su criterio, en su pensamiento.

El diputado michoacano señaló que el PT sí son, 0de ‘adeveras’, de izquierda”.

Al repasar lo que ha vivido su partido como fuerza minoritaria, Reginaldo Sandoval acusó que ellos vivieron una “campaña ruda” en su contra, pero advirtió que no los doblarán, e insistió que no respaldarán un retroceso a la democracia, y tampoco se trata de un tema de pesos y centavos, sino de ‘uno más profundo

“No es un tema de listado o que nosotros tengamos facultades para nombrar a los RP (representación proporcional) ni que tengamos que ver con pesos y centavos en el asunto de la reducción, no es ese el tema. El tema central es muy profundo, se toca el sistema político en México, y el sistema político en México está construido, en el caso de las Cámaras, de forma plural, de forma que las minorías tengan oportunidad de estar representadas. Entonces, si le cerramos el camino a eso se está cambiando el planteamiento del sistema político”, enfatizó.