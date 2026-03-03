Jornada laboral 40 horas: ¿cuándo entra en vigor y cuántos días de descanso serán? Tras declararse constitucional la jornada laboral de 40 horas, conoce cuándo entrará en vigor y cuáles fueron los cambios al artículo 123 de la Constitución (Imagen hecha con IA)

Tras declararse constitucional la jornada laboral de 40 horas, esta fue publicada en el DOF. Conoce cuándo entrará en vigor y cuáles fueron las reformas que se hicieron al artículo 123 de la Constitución.

La nueva reforma a la jornada laboral de 40 horas en México fue declarada constitucional por la Cámara de Diputados y este 3 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que a partir de este martes ya es oficial.

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas en México?

A pesar de que, desde este martes 3 de marzo, la jornada laboral de 40 horas en México es oficial, la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de México establece que la reducción será de manera paulatina.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, el cambio será gradual y cada 1 de enero disminuirán 2 horas la jornada laboral, para que en 2030 se alcancen las 40 horas semanales.

Por lo que, mientras que en 2026 la jornada laboral es de 48 horas, así quedarán distribuidas por años las horas máximas semanales permitidas para trabajar hasta el 2030:

Año 2027: 46 horas semanales

46 horas semanales Año 2028: 44 horas semanales

44 horas semanales Año 2029: 42 horas semanales

42 horas semanales Año 2030: 40 horas semanales

¿Cuántos días de descanso serán obligatorios y cómo se pagan las horas extras?

Asimismo, en la reforma al artículo 123, en la fracción IV del Apartado A, se establece que, por cada 6 días trabajados, las personas trabajadoras deberán tener por lo menos un día de descanso con goce de salario.

Mientras que las horas extras deberán pagarse al doble de lo que se paga una hora ordinaria, siendo el límite 4 horas extras diarias las que se podrán trabajar en un máximo de 4 días.

En caso de que se llegue a superar este tiempo, la hora extra tendrá que pagarse al doscientos por ciento más del salario correspondiente a las horas trabajadas.

¿Qué pasará con mi sueldo si trabajo 40 horas a la semana?

Por otra parte, en la reforma a la jornada laboral de 40 horas en México se establece que la reducción de las horas laborables no implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras, en ninguna situación.