Se rebela Monreal; acudirá al TEPJF si lo marginan de encuestas para Zacatecas

El senador de Morena, Saúl Monreal defiende su derecho a participar en las encuestas internas de su partido para definir candidatura a Zacatecas (Adolfo Vladimir)

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, expresó su inconformidad luego de que su dirigente nacional, Luisa María Alcalde anunció públicamente que no será incluido en el proceso interno ni en las encuestas para definir a la candidata o candidato al gobierno de Zacatecas y anunció que recurrirá al Tribunal Electoral para defender su derecho constitucional.

Monreal aseveró que esperará a que el partido le notifique oficialmente por escrito para tomar las medidas legales que le asisten, ya que se estaría violando su derecho constitucional, bajo el supuesto de ir contra el nepotismo.

“Me parece injusto que se me descalifique a priori. Tengo mi derecho constitucional y lo voy a hacer valer en su momento. Yo no me voy a guiar en base a declaraciones. Voy a esperar a que el partido me notifique formalmente y entonces veré qué procede”, recalcó

Como ciudadano mexicano –agregó--tengo derecho a votar y ser votado. Ningún lineamiento o estatuto puede estar por encima de la Constitución.

El senador de Morena, insistió en que podría recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su derecho a competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027, en caso de que su partido confirme formalmente que no será incluido en la encuesta para definir la candidatura.

Indicó que, una vez que exista una notificación oficial, podría promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el YEPJF.

Asimismo, mencionó la posibilidad de recurrir a instancias constitucionales si considera que se vulneran sus derechos.

El legislador también rechazó que su aspiración a gobernar Zacatecas represente un caso de nepotismo, pese a que su hermano, el actual gobernador del estado, es David Monreal Ávila.

Según dijo, el nepotismo implicaría que el mandatario estatal lo impusiera como candidato, algo que —aseguró— no ocurre.

“Yo no soy el candidato del gobernador, traigo mi propia trayectoria. Se me hace injusto que por apellidarme Monreal se me haga a un lado”, sostuvo.

Recordó que cuenta con más de 27 años de trayectoria política, que ha sido presidente municipal y que actualmente es senador electo por mayoría.

Aunque defendió su derecho a competir, Monreal afirmó que no busca confrontarse con la dirigencia de Morena y que respetará las decisiones del partido.

“Lo único que estoy pidiendo es que se me tome en cuenta. Eso no quiere decir que yo tenga que ser el candidato”, explicó.

Incluso señaló que está dispuesto a esperar para competir en el futuro si así lo determina el partido, pero insistió en que su aspiración es legítima.

“Yo prefiero aspirar y respirar. Defender ese derecho es lo único que estoy planteando”, estableció