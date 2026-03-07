Tribunal de Disciplina fortalece la justicia con perspectiva de género

Inauguración de la exposición infográfica “Siempre estuvimos aquí.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo una jornada institucional de reflexión y reconocimiento sobre los derechos de las mujeres, con el objetivo de sensibilizar a funcionarias y funcionarios sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en sus labores diarias.

La ceremonia fue encabezada por la magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, quien inauguró la exposición infográfica “Siempre estuvimos aquí. Historia de las mujeres indígenas”, montada en el edificio anexo de la sede del Tribunal.

En su mensaje, indicó que el 8 de marzo representa una oportunidad para reflexionar sobre las deudas que como sociedad y como instituciones siguen pendientes frente a las realidades que enfrentan millones de mujeres en el país.

Asimismo, apuntó que esas desigualdades se hacen especialmente visibles en la vida de niñas y adolescentes, quienes todavía enfrentan barreras estructurales para acceder plenamente a oportunidades educativas, sociales y económicas.

Agregó que esas condiciones de exclusión se profundizan cuando se viven en contextos de rezago o marginación, y se agravan aún más cuando median factores de discriminación por origen indígena.

Celia Maya destacó que la exposición inaugurada en esta fecha recuerda una verdad frecuentemente invisibilizada: las mujeres indígenas siempre han estado presentes en la vida comunitaria, en la preservación de las lenguas, en la transmisión de saberes, en la defensa de los territorios y en la construcción cultural del país.

Por ello, aseguró que la historia de México no puede comprenderse sin ellas y que esta muestra constituye no sólo un ejercicio de memoria histórica, sino también una invitación a reconocer y valorar su papel en la construcción de la identidad colectiva.

La jornada conmemorativa continuó con el conversatorio “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas”, realizado en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán, con la participación de la ministra Yasmín Esquivel Mossa; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez; la gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva; la soprano mixe, María Reyna González y la esquiadora olímpica, Regina Martínez Lorenzo.

La moderación y relatoría estuvo a cargo de la magistrada del TDJ, Indira Isabel García Pérez, quien precisó que el mandato constitucional no distingue entre hombres y mujeres, sino que “reconoce derechos, garantiza libertades y establece una igualdad como base de un orden jurídico”, el cual implica asegurar, en cada decisión y actuación, no sólo una política institucional, sino un compromiso para recobrar la confianza ciudadana.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel señaló que las mujeres representan la mitad de la población, y “en esa proporción queremos estar en los cargos de decisión; no nos corresponde menos”.

Destacó que esta demanda no es un tema de cuotas, sino un asunto de justicia. Mencionó que, en 200 años de existencia, el Poder Judicial Federal ha tenido a 500 ministros hombres, pero fue hasta 1961 que llegó la primera mujer a esa posición, en la persona de María Cristina Salmorán.

Igualmente, agregó que, gracias a la reciente reforma en materia judicial, hoy es posible que la mayoría del Pleno sean mujeres, es decir, cinco de nueve y este género ocupa ya más del 40% de los cargos de jueces y magistrados. Una sociedad que respeta a sus mujeres, que le da sus espacios y que dignifica su labor, “es una sociedad civilizada y democrática”, enfatizó.

Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez expresó que la conmemoración del 8 de marzo nos remite a la importante lucha que se ha dado por la transformación de nuestro país.

Es nuestro tiempo “se demuestra con la participación día con día de las mujeres que estamos en los diferentes cargos de representación popular y en los espacios públicos”, manifestó.

Esta lucha viene de muy atrás, refirió. Ya en Yucatán en el año 1916 se celebró el segundo congreso feminista de Latinoamérica y el primero de muchos países.

El 8M tiene que ver, con las transformaciones logradas con la igualdad sustantiva, de carácter constitucional. A su vez, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó que el Día Internacional de la Mujer, no debe ser visto como un festejo, sino como un recordatorio de los procesos que las mujeres han vivido no sólo en nuestro país, sino a nivel global, para lograr que estén cada vez más presentes en las diversas actividades que pueden realizar profesionalmente en cualquier ámbito.

“Se ha querido llevar a los extremos el que ahora las mujeres nos estemos tomando desde muy temprana edad y con más consciencia, la lucha por la equidad, pero esa lucha se ha querido tergiversar pretendiendo dejar atrás y que olvidemos los siglos en los que a las mujeres nos dejaron de lado”, mencionó la gobernadora Vizcaíno Silva.

La soprano María Reyna González comentó que abrir espacios para las mujeres indígenas no es fácil y ella lo ha vivido en el ámbito cultural. Sin embargo, invitó a las niñas y jóvenes a no renunciar a sus sueños y a trabajar para alcanzarlos.

Finalmente, la primera mujer mexicana en competencia olímpica de esquí de fondo, Regina Martínez Lorenzo, llamó la atención de que en su carrera como médico y como deportista, poco a poco se han sumado más mujeres, presencia que “nos da una voz, nos da visibilidad, una plataforma para impulsarnos”.

Consideró importante que cada vez más hombres sean aliados de esta lucha.