¿Hay clases este 18 de marzo? SEP suspende labores para algunos estados por paro magisterial

Apenas los estudiantes regresaban a las aulas este martes 17 de marzo, cuando una nueva pausa aparece en el calendario, pero ahora no viene por planeación de la SEP, sino del movimiento magisterial.

De acuerdo con reportes recientes, la suspensión de clases desde el 18 de marzo de 2026 se debe a un paro nacional de maestros, principalmente impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Por qué se suspenden clases si ya había terminado el puente?

El calendario oficial de la SEP ya había marcado días de descanso en marzo, incluyendo el famoso megapuente del 13 al 16 de marzo por descarga administrativa y el natalicio de Benito Juárez.

Sin embargo, lo que ocurre ahora es distinto: no es un descanso programado, sino una interrupción por protesta.

Los docentes exigen:

Mejores condiciones laborales

Cambios en el sistema de pensiones

Ajustes en políticas educativas

Este tipo de movilizaciones suele concentrarse en estados donde la CNTE tiene mayor presencia, lo que explica por qué no es una suspensión general en todo el país.

¿Aplica para todos los estudiantes en México?

Los estados más afectados son:

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Ciudad de México

En estas entidades, miles de alumnos de educación básica podrían quedarse sin actividades escolares durante al menos tres días: 18, 19 y 20 de marzo.

Es decir, no se trata de una suspensión nacional de la SEP, sino de un efecto en donde hay más presencia magisterial.

Marzo, el mes con más descansos escolares

Este mes concentra:

Puente del 13 al 16 de marzo

Atípico paro docente del 18 al 20 de marzo

Consejo Técnico el 27 de marzo

Vacaciones de Semana Santa desde el 30 de marzo

¿Qué deben hacer padres y alumnos?

Ante este escenario cambiante, la recomendación es:

Consultar avisos de cada escuela

Estar pendientes de autoridades estatales

No asumir suspensión automática si no hay anuncio oficial

Cada plantel puede operar distinto dependiendo del nivel de participación en el paro.