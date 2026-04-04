IMSS aprueba la construcción nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil

Consejo técnico IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la aprobación por unanimidad, la propuesta de aceptación para la donación de 12 predios ubicados en cuatro entidades federativas para el fortalecimiento de la infraestructura para la atención y cuidado de la primera infancia a través de la construcción de nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Durante la sesión ordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo y el director de Administración, Borsalino González Andrade, revelaron que los terrenos ubicados en Aguascalientes, Michoacán, Morelos y Jalisco, cumplen lineamientos jurídicos y administrativos que regulan estos procesos, lo cual les permitirá avanzar en los proyectos de construcción.

González Andrade explicó que e el ofrecimiento de estos predios tiene como propósito desarrollar Centros de Educación y Cuidado Infantil con capacidades que van desde 110 hasta 250 lugares para niñas y niños, lo que representará una oportunidad para la ampliación de los servicios que el organismo brinda a los derechohabientes.

Por último, el director de administración, refirió que a diferencia de otros procesos de donación, dichos predios no cuentan con condicionantes o plazos que comprometan su aprovechamiento, lo que brindará mayor viabilidad para la planeación y desarrollo de los proyectos.

La Crónica de Hoy 2026