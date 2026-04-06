Movilidad con autos autónomos que se comunican con semáforos blancos ¡ya nos alcanzó!

La coordinación entre autos autónomos y semáforos blancos ya está en etapa de prueba aen varios países (Todoautos.com)

Tecnología y movilidad — La tecnología futurista en la movilidad vehicular sigue avanzando a pasos agigantados, y es que de la transición de los vehículos de combustible a los eléctricos, el paso que ya nos alcanzó es la introducción de las unidades autónomas en varias ciudades, lo que abre caminó para que en las luces de señalización de los semáforos se integre la luz blanca para este tipo de automotores.

Aunque la versión de los vehículos autónomos suena actualmente como una novedad e innovación tecnológica, la realidad es que la experimentación con estas unidades comenzó en 1925 bajo la dirección del estadounidense Francis P. Houdina, dueño de la Houdina Radio Control Company y creadora de equipos de radio.

A Houdina se le atribuye la primera fase experimental de un auto operado por radiocontrol, un Chandler de 1926 equipado con una antena transmisora en el toldo y operado desde otro automotor que lo guiaba con un transmisor. Investigaciones revelan que las señales de radio operaban pequeños motores eléctricos que dirigían cada movimiento del auto y el 27 de julio de 1925 se llevó a cabo la demostración en público por calles de Broadway y la Quinta Avenida, en Nueva York en medio del tránsito cotidiano. El experimentó fue un hito para ese momento, a pesar de que finalmente el vehículo autónomo terminó por chocar contra otro auto, sin que hubiera víctimas.

Ha pasado un siglo desde aquel día histórico y las investigaciones para introducir los autos autónomos avanzan a pasos agigantados, al grado de que su presencia ya es una realidad en algunas ciudades del mundo e incluso empresas automotrices ya compiten para ser los primeros en desarrollar innovaciones para ganar mercado con esta tecnología.

Estados Unidos, Reio Unido y China coimpiten por ganar en presencia con los autos sin conductor (Todo de autos.com)

Empresas que buscan ganar terreno en este concepto son General Motors, que en 1939 exhibe en la Feria Mundial una visión de vehículos guiados por radio y campos electromagnéticos. Para la década de los años 70, la empresa con sede en Reino Unido, Road Research Laboratory, que realiza investigaciones en transporte, sentó las bases para introducir la computadora en los vehículos y mejorar su viabilidad.

Para 1986, la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, desarrolla el Navlab 1, la primeras furgoneta autónoma controlada por computadora, y para 1995, la empresa automotriz Mercedes-Benz, crea un vehículo autónomo que recorrió 1,000 kilómetros entre Múnich y Copenhague usando visión artificial.

Para 2004, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, (Darpa), desarrolla una serie de vehículos autónomos para acelerar el desarrollo de tecnología robótica sin conductor, lo que marcó una nueva fase de la era moderna, con vehículos capaces de recorrer desiertos y entornos urbanos sin conductores, aunque su fase experimental se mantiene.

Ya en el año 2009, el gigante de la tecnología, Google, entra a la competencia con su complejo Alphabet, con la que inició el desarrollo de lo que se conoce actualmente como Waymo, con el que ofrece servicios en varias ciudades de Estados Unidos sin necesidad de que estos automotores lleven un conductor. Tesla también entró a la competencia.

Los autos sin conductor comenzaron a circular en calles públicas con conductores de seguridad en la década de 2010, con hitos clave en 2016 con el nuTonomy, en Singapur, y el despliegue de robotaxis sin conductor humano en octubre de 2020 en Phoenix, Arizona, con la empresa Waymo.

SEMÁFORO BLANCO

Sin embargo, este avance gigantesco de la movilidad en el transporte público también requiere de un cambio en la señalización de los semáforos al que puedan responder los sensores y computadoras de estas unidades, por lo que en el 2020 se pusieron en marcha por iniciativa de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, las primeras pruebas con simulaciones de vehículos autónomos con semáforos de luz blanca.

El semáforo blanco para autos autónomos ya está en fase de pruebas en Estados Unidos, China, Reino Unido y en partes de Alemania (Tododeautos.com)

Estudios publicados en 2024 por ingenieros de la citada universidad mostraron en simulaciones de tráfico que la luz blanca mejora la fluidez al comunicarse con vehículos autónomos. Pero ¿cómo funciona el semáforo blanco?

De acuerdo con los estudios y pruebas realizadas en ciudades de EU, España y China donde ya hay este tipo de señalizaciones, cuando un número suficiente de vehículos autónomos se aproxima a una intersección, estos automotores se comunican entre sí y con el semáforo para optimizar el flujo vial. En ese momento se activa la luz blanca, que indica a los automovilistas humanos lo siguiente:

• Seguir al vehículo de adelante: Si el auto frente a ti avanza, avanzas; si frena, frenas.

• Delegar la coordinación: Los autos sin conductor toman el control digital de la intersección para reducir esperas y frenazos innecesarios.

• Mantener reglas básicas: El color rojo del semáforo seguirá significando “detenerse” y el verde “avanzar”.

Actualmente se realizan pruebas de comunicación entre vehículos y semáforos en entornos controlados, como puertos de carga y campus universitarios, donde el tráfico de vehículos autónomos es más predecible como en Carolina del Norte, en Michigan, en suburbios de Detroit y en Las Vegas.

Fuera de Estados Unidos se llevan a cabo estudios y pruebas con Inteligencia Artificial alternando los concepto de auto y semáforos en ciudades como Madrid y Barcelona.

En esta carrera futurista de la movilidad vehicular no puede quedar fuera China, ya que en ciudades como Pekín y Shenzhen ya operan flotas masivas de robotaxis y ya avanza en introducir al mercado flotillas de Cautos autónomos.

COMPETENCIA

El Reino Unido, que también ha entrado en esta competencia, ya ajustó su normativa para permitir la circulación de sus vehículos autónomos sin el conductor de seguridad, por lo que proyecta el inicio de operaciones comerciales y pruebas de estas unidades que se comuniquen con los semáforos blancos para la segunda mitad de 2026 o inicios de 2027.

Alemania es el país europeo que más ha avanzado en legislación para el “Nivel 4” de autonomía vehicular, al permitir que empresas como Stellantis y Bolt ya planeen pruebas piloto en sus vialidades para este 2026.

En Francia, las autoridades han mostrado interés en los estudios del semáforo blanco para implementarla en zonas logísticas y puertos, donde el flujo de camiones autónomos es constante y requiere una coordinación digital.

Japón es otro más que no quiere quedarse atrás en este carrera, y aunque está más enfocado en microbuses autónomos para zonas rurales, ya está en etapa de investigación la señalización inteligente con la luz blanca para facilitar la convivencia de estos vehículos sin conductor con peatones y en intersecciones complejas.

MÉXICO

En México no existe una fecha oficial para la instalación de semáforos inteligentes de color blanco y por el momento no forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 del Gobierno Federal, que está apostando por ahora en la transición de automotores de combustible por los de energía eléctrica.

Expertos en movilidad estiman que este tipo de tecnologías de autos sin conductor que se comuniquen con semáforos inteligentes con luz blanca podrían llegar a México después del 2030, comenzando probablemente en corredores logísticos cerrados o zonas industriales de alta tecnología para el año 2040.

Por ahora no se cuenta con infraestructura física, como carriles inteligentes o semáforos blancos para una fase experimental, toda vez que el avance en esta área es totalmente digital, mediante la actualización de software y conectividad en flotas de carga privadas.

AUTOMOTRICES

Al desarrollo de los vehículos autónomos y su coordinación con los semáforos blancos las empresas automotrices también se han metido de lleno en la competencia para avanzar en unidades que cuenten la tecnología V2I (Vehicle-to-Infrastructure), base lave para la interacción con semáforos inteligentes (incluyendo la propuesta de luz blanca).

Audi es pionera con su sistema Traffic Light Information (TLI), mismo que ya traen sus modelos A3, A4, A6, Q7, e-tron que muestran en sus tableros el tiempo restante para el cambio de luz en ciudades conectadas.

Ford introdujo a varios de sus autos la tecnología C-V2X, en modelos como el Explorer y el F-150, donde sus sistemas ya pueden recibir alertas de infraestructura y optimizar la velocidad para evitar frenados.

Volkswagen y marcas como Porsche, Bentley y Lamborghini ya usan plataformas de conectividad compartidas con Audi que permiten la sincronización con centros de gestión de tráfico y la propuesta de luz blanca del semáforo.

Cadillac, de General Motors, es de las primeras en probar el protocolo DSRC en modelos como el CTS para comunicarse directamente con señales de tráfico (incluida la propuesta de luz blanca).

Tesla no puede quedar fuera, y aunque se ha enfocado más en cámaras y visión artificial, sus modelos del 2026 tienen la capacidad de hardware para recibir actualizaciones de red que sincronicen su navegación con sistemas de tráfico inteligentes.

Especialistas destacan que la mayoría de estos autos no necesitan de tecnología extra, ya que cuentan con los módems 5G necesarios para recibir la señal del “semáforo blanco” vía la nube o comunicación de corto alcance.

La Crónica de Hoy 2026