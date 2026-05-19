Capturan en Tijuana a miembro del CJNG de las Fuerzas Especiales del Kateo

Detenido José Paulino Carrillo Cortez. (SSPC)

Autoridades detuvieron a José Paulino Carrillo Cortez de 29 años de edad, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), en Tijuana, Baja California.

Los agentes de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Chihuahua de Tijuana, detectaron a José Paulino Carrillo Cortez, que portaba armas de fuego.

A este criminal le dieron alcance y realizaron una revisión, donde le hallaron cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

Tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.