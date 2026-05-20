Federación ampliará en más de 2 mil 300 kilómetros su red de vías férreas

Ampliación de red ferroviaria

Durante la conferencia de la mañanera de este miércoles, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte, Andrés Lajous, reveló los avances del programa ferroviario del gobierno federal. Detalló que están construyendo alrededor de 2 mil 300 kilómetros de vías férreas.

Lajous contrastó el avance actual con los periodos 2006 y 2018, ya que en aquel tiempo construyeron cerca de 250 kilómetros de red ferroviaria. Subrayó que el propósito del proyecto de infraestructura es fortalecer el Sistema Nacional de Transporte de Pasajeros con la ampliación de la línea férrea.

El titular de la dependencia federal explicó que el proyecto incluye corredores y rutas estratégicas para la conexión de distintas regiones del país, así como la optimización de la movilidad de pasajeros. También mencionó que las rutas contempladas son Ciudad de México- Querétaro, Saltillo- Nuevo Laredo y Querétaro- Irapuato.

Finalmente, las autoridades federales aseguraron que el proyecto ferroviario busca fortalecer la red ferroviaria con ampliación de conexiones entre ciudades y reducción de tiempos de traslado para la población.

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