Profeco refuerza vigilancia en aeropuertos rumbo al Mundial 2026

A unos días del inicio del Mundial FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el reforzamiento de módulos de atención en distintos aeropuertos del país para proteger los derechos de las y los aficionados que viajarán durante el evento deportivo.

La dependencia informó que estas acciones forman parte de un programa de verificación y vigilancia que comenzó desde el pasado 16 de febrero, principalmente en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, estados donde se disputarán partidos del torneo internacional.

De acuerdo con la Profeco, el objetivo es brindar apoyo tanto a turistas nacionales como extranjeros que lleguen a México para disfrutar de la justa mundialista. Para ello, personal capacitado estará disponible en accesos de aeropuertos y salas de última espera, donde ofrecerán asesoría y orientación sobre los derechos de las personas consumidoras al viajar en avión.

Entre los principales problemas que atenderán se encuentran las demoras o cancelaciones de vuelos, pérdida o daño de equipaje y casos de sobreventa de boletos, situaciones que suelen aumentar durante temporadas de alta demanda.

Además, la Procuraduría señaló que instalará básculas de verificación para que las personas pasajeras puedan comprobar el peso de su equipaje antes de documentarlo. Según explicó la dependencia, servidores públicos validarán el peso y colocarán una etiqueta oficial con la información correspondiente, con el fin de evitar cobros indebidos o confusiones con las aerolíneas.

La llegada de miles de aficionados al país representa un reto importante para las autoridades aeroportuarias y de protección al consumidor. Por ello, la Profeco destacó que busca fortalecer las medidas de protección y garantizar relaciones comerciales “justas, transparentes y seguras” durante el Mundial.

Asimismo, la institución indicó que uno de los propósitos principales de estos módulos es generar confianza entre las personas usuarias y cuidar su economía mediante la defensa de sus derechos en materia de consumo.

Como parte de las recomendaciones para quienes viajarán durante las fechas del Mundial 2026, la Profeco pidió revisar con anticipación las políticas de las aerolíneas, conservar comprobantes de pago y mantenerse atentos a las notificaciones de seguridad emitidas por los aeropuertos.

La dependencia federal señaló que el flujo de pasajeros crecerá considerablemente durante las próximas semanas debido a la llegada de visitantes de distintos países, por lo que insistió en la importancia de que las personas conozcan sus derechos antes de abordar un vuelo.

México tiene como objetivo dar una mejor experiencia a quienes asistirán al Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional y que por primera vez será organizado de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.