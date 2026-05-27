Ebrard destaca protagonismo del sector automotriz y aranceles del acero en primera ronda de negociación del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrardo junto a los representates de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) (@m_ebrard/x)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó en una breve comparecencia ante los medios donde dio detalles de los temas que se pondrán en negociación, así como la composición de las delegaciones y el calendario de las siguientes rondas de la revisión del T-MEC.

Destacó el protagonismo de esta primera ronda del sector automotriz, el acero y el aluminio, temas que continuaran en diálogo hasta este viernes.

La delegación estadounidense encabezada por el representante comercial adjunto de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettmsn, estuvo integrada por Daniel Watson, Sushan Demirjia, Catherine Massman, Daniel O’Brien y Amanda Mayhew, entre otros.

El secretario de Economía indicó que se trata de los mismos interlocutores con quienes México sostiene las conversaciones de manera habitual en Washington.

El titular de la USTR, Jamieson Greer, no asistió debido a que fue convocado a una reunión del Gabinete de Donald Trump. Sin embargo, Ebrard descartó que dicha ausencia afecte el nivel de las conversaciones y precisó que, de ser necesario, se coordinará con Greer por videollamada para revisar los avances.

Además del automotriz, el acero y el aluminio, la agenda de los tres días de reuniones incluye dispositivos médicos, avances en materia laboral, minerales críticos y seguridad de las cadenas de suministro. En paralelo, empresarios de distintos sectores sostendrán conversaciones entre sus pares.

Sheinbaum encabeza reunión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la reunión de revisión de T-MEC en donde estuvo acompañada por el ya mencionado secretario de Economía, así como el Canciller Roberto Velasco.