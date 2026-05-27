CNTE deja mesa de diálogo con SEP y Segob por ataque a maestros en Oaxaca

Plantón de la CNTE en la calle 5 de mayo y Bucareli (Diana Chávez Zea)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una vez más no lograron llegar a un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública este miércoles, luego de que la representación de los docentes en la mesa de negociación abandonaran el diálogo realizado en las instalaciones de la Segob en Bucareli, tras conocerse sobre un ataque armado contra sus compañeros en Villa Mitla, Oaxaca.

Ante estos hechos y tras dejar la sede de la Segob, los manifestantes se movilizaron desde Bucareli y se unieron con otro contingente que salió de su campamento en la calle 5 de mayo, para realizar bloqueos en la Glorieta del Caballito sobre Reforma, impidiendo el paso de los vehículos en las que el tránsito en calles aledañas registró caos y aglomeraciones.

De acuerdo con Roberto Alias Vásquez, Coordinador de la Dirección Política de la CNTE, durante la mesa de diálogo que mantenían en la Segob, se les informó del ataque que perpetraron sujetos armados contra miembros de la sección 22 en el municipio de Villa Mitla, presuntamente ordenado por el edil, Esaú López Quero, lo que dejó un número no especificado de heridos.

Tras estos hechos, se les solicitó a las autoridades presentes en la mesa de diálogo encargarse del asunto, quienes pidieron un receso para poder hacer contacto con los docentes que mantienen su plantón en Oaxaca.

La mesa de diálogo no pudo continuar ya que los integrantes de la Comisión Política del movimiento, toda vez que esperan confirmar el estado de salud de los docentes lesionados y conocer el origen y motivos de la agresión.