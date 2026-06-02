¿Cuándo llegan los turistas a México por el Mundial FIFA 2026 y cuánto dinero se espera que dejen?

Turismo en el Mundial En los próximos días se espera la llegada de millones de personas a causa del Mundial 2026 de la FIFA.

La Copa del Mundo de la FIFA está a unos días de comenzar con México como uno de sus tres países sede y con tres ciudades que albergarán partidos oficiales, lo que tendrá un movimiento de hasta 5 millones de turistas nacionales y extranjeros, de acuerdo con las estimaciones oficiales de la Secretaría del Turismo. ¿Cuándo comenzarán a llegar?

¿Cuántos turistas se esperan en México por el Mundial FIFA 2026?

De acuerdo con las estimaciones oficiales presentadas por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y por el comité organizador de la FIFA, el país espera recibir alrededor de 5.5 millones de visitantes adicionales durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, señaló que esta cifra representaría un incremento cercano al 44% en la actividad turística respecto al mismo periodo de junio y julio, cuando se disputará el torneo.

La mayor parte de estos se distribuirán en los lugares donde se disputarán partidos oficiales del torneo (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), pero también se espera que visitante nacionales y extranjeros aprovechen para conocer otros sitios como parte de sus respectivas visitas durante la realización del torneo mundialista.

Las proyecciones oficiales indican además que el Mundial generará una derrama económica superior a los mil millones de dólares para el sector turístico, aunque otras estimaciones gubernamentales y de la industria elevan el impacto total a entre 1,800 y 3,000 millones de dólares.

¿Cuándo comenzarán a llegar los turistas a México por el Mundial 2026?

Este pasado lunes 1 de junio, la titular de la titular de la Secretaría del Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer que estos primeros días de junio ya están esperando recibir a turistas de diferentes partes del mundo que buscan vivir la experiencia de la Copa del Mundo en nuestro país.

Sin embargo, será este fin de semana del 5 al 7 de junio cuando se espera que el pico incremente, por lo que pondrán en marcha dispositivos especiales para atender las demandas turísticas extranjeras, incluyendo un canal de atención vía WhatsApp completamente en inglés y a través de la aplicación móvil de Ángeles Verdes para brindar asistencia.

¿Qué medidas han tomado las ciudades sede a la llegada de turistas por el Mundial?

Hasta el momento, las tres ciudades mexicanas sede del Mundial FIFA 2026 han planteado estrategias distintas para evitar el colapso vial y reducir la presión sobre el transporte público durante los partidos. Las medidas anunciadas por autoridades locales se han concentrado principalmente en la suspensión de clases presenciales y la promoción del trabajo a distancia en los días de mayor afluencia de aficionados.

Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la administración capitalina promovió ante la Secretaría de Educación Pública la suspensión de clases y solicitó a organismos empresariales facilitar esquemas de home office durante los encuentros mundialistas, particularmente para la inauguración del torneo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

Posteriormente, el Gobierno capitalino confirmó que ese día no habrá clases en escuelas públicas de educación básica y media superior de la ciudad, con el objetivo de disminuir los desplazamientos y evitar congestionamientos en una de las jornadas de mayor demanda de movilidad. Asimismo, se hizo un llamado a dependencias públicas y empresas privadas para favorecer el trabajo remoto y reducir la carga vehicular.

Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos durante las fechas de mayor impacto del Mundial en la entidad. Inicialmente se confirmó la medida para los días 11 y 18 de junio, cuando se prevé una importante afluencia de aficionados; posteriormente, la Secretaría de Educación Jalisco precisó que el 11 de junio todas las escuelas públicas y privadas del estado operarían de manera virtual y que los días 18, 23 y 26 de junio la modalidad a distancia se aplicaría en los planteles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades estatales señalaron que la decisión busca reducir la carga vehicular, facilitar los operativos de movilidad y seguridad, y minimizar afectaciones por la llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros.

Monterrey

A diferencia de las otras dos sedes mexicanas, el Gobierno de Nuevo León no ha anunciado hasta ahora una suspensión generalizada de clases ni un programa de home office ligado al Mundial. El secretario de Educación estatal, Juan Paura García, declaró que no estaba contemplada la cancelación de actividades escolares durante los partidos del torneo.

La estrategia del gobierno encabezado por Samuel García se ha concentrado principalmente en obras de infraestructura y movilidad, incluyendo la ampliación de la red del Metro y la habilitación de estaciones cercanas al estadio sede, con el fin de absorber la demanda adicional de transporte durante la Copa del Mundo.