¿Volverá a operar Bet365 en México para el Mundial FIFA 2026? Esto es lo último que se sabe

Caso Bet365 en México Después de que un juez señalara que la Secretaría de Gobernación no respetó el procedimiento adecuado al interrumpir las operaciones de Bet365, la casa de apuestas online reaunudará su labor en el país.

En noviembre del año pasado, los casinos digitales Bet365 y Betano fueron bloqueados tanto en su navegación móvil como la navegación de escritorio al ser el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, un juez decretó que la Secretaría de Gobernación no respetó el procedimiento adecuado, por lo que el tribunal ordenó que las operaciones de la casa de apuestas en línea se reanudaran.

Dicho amparo fue otorgado a Bet365 el 20 de marzo de este 2026, no obstante, la plataforma continúa sin operar en México hasta este 2 de junio, por lo que sus fieles clientes comienzan a preguntarse si el proceso logrará terminar antes de la inauguración del Mundial FIFA 2026, o si la afición perderá una de las principales casas de apuesta en línea durante el importante torneo.

Bet365 en México: ¿la plataforma de apuestas volverá para el Mundial 2026?

El acuerdo emitido por el juzgado segundo de Distrito durante marzo del año presente, señaló que la SEGOB tendría tres días para levantar el bloqueo a la plataforma y dar paso libre a su funcionamiento en el país.

Sin embargo, esta orden no señala directamente que el bloqueo tiene que finalizar a los tres días hábiles, sino que en tres días a partir del acuerdo —emitido el día viernes 20 de marzo— es el plazo para que se notifique a la autoridad que levante el bloqueo.

Lamentablemente, no significa que la reapertura de Bet365 en México esté cerca, sino que permanece en revisión.

Según lo indica un aviso procesal entregado el 1° de junio de 2026, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado ha recibido el recurso para su revisión, asignándole el expediente R.A.299/2026 para continuar con el procedimiento correspondiente que llevará a la reapertura de la casa de apuestas en el país.

Especialistas en el área legal señalan que, si el proceso continúa al ritmo que ha tomado hasta ahora, Bet365 reanudará operaciones dentro de 3 a 6 meses a partir de este junio. Pese a que podría ser una noticia satisfactoria para su público cliente, la mayor parte de este sector resalta el duro golpe que representará su ausencia durante la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué Bet365 y Betano fueron bloqueados?

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas organizaciones se listaron como personas morales bloqueadas, después de haber obtenido cargos de investigación por presunto lavado de dinero en transferencias internacionales y plataformas digitales.

En consecuencia, la UIF bloqueó los casinos durante su presentación de hallazgos ante la Fiscalía General de la República, con el objetivo de evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, además de proteger a los usuarios y usuarias de la plataforma.

No obstante, la resolución de marzo señaló que el proceso administrativo de sanción no fue realizado de la manera correspondiente, por lo que el juzgado permitió la reanudación de operaciones de la compañía de apuestas deportivas, proceso que continúa en marcha pese a la presión de la fiesta futbolera más importante del mundo.