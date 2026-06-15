Fiscalía de Tabasco pide 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", tras su captura en Paraguay (Redes sociales)

Crimen organizado — La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), pidió este lunes durante una audiencia, una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) y señalado de ser líder de grupo criminal “La Barredora”.

La condena de prisión fue presentada ante por el Ministerio Publico el líder de “La Barredora”, a quien se le imputan los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

Bermúdez, detenido en Paraguay en septiembre de 2025, tenía una ficha roja de Interpol, al encontrarse prófugo de la justicia.

En la audiencia de este lunes la petición compete sólo a uno de los expedientes abiertos en contra Bermúdez Requena, quien se enfrenta a un proceso penal en el Altiplano, en el Estado de México, donde está recluido.

Bermúdez Requena fue titular de Seguridad Pública estatal de 2019 a 2024, durante las administraciones de los exgobernadores morenistas, Adán Augusto López y Carlos Merino.

La Crónica de Hoy 2026